La repudiable frase de Martín Cirio sobre pérdida de un embarazo que despertó bronca: "Reverendo hijo de..."
El polémico streamer quedó en el ojo de la tormenta en redes sociales tras minimizar el dolor de quienes pierden un bebé a los dos meses de gestación.
Habitualmente, Martín Cirio se vuelve viral por frases icónicas que lanza en sus transmisiones, así como también por sus polémicas opiniones en los temas más controversiales. Este último es el caso que lo mantiene por estas horas en el ojo de la tormenta, al menos, de las redes sociales.
Lo cierto es que, esta vez, el influencer se metió con un tópico tan sensible como delicado: la pérdida de un embarazo y el dolor de quienes atraviesan ese difícil momento de vida. Sin pelos en la lengua, el streamer sostuvo: "Cuando hay un perchazo (en referencia al aborto), pero de esos involuntarios, no que vos lo buscaste, pero tipo al segundo mes ponele, el segundo mes no tenés ni panza, ni siquiera se considera... nada, no sé qué es, es una agüita, yo qué sé, agüita de bebé", comenzó indicando, de manera despectiva, en un reciente video que compartió El Canciller.
Y añadió, encendiendo aún más la bronca de los internautas: "Y veo que los padres todos los años lo recuerdan... ya sé que parece re insensible lo que voy a decir, pero yo pienso como dale, obviamente no lo podés decir a los padres porque quedás como un monstruo, pero dale, tipo dos meses... ni siquiera llegaron a nada, era agüita de bebé, es como no me podés decir que estás de cinco años todavía llorando todos los días esto, cada vez que pasa el año".
"Yo sé que suena medio monstruosidad lo que estoy diciendo, ya sé, pero es que digo, no estoy hablando de que el bebé nació petit suisse, que eso sí obviamente es horrible y entiendo que genere como cierto trauma que todos los años, bla, bla, pero la verdad, estoy hablando de dos meses chicos, dos meses, no tenés ni panza, ni te dejan el asiento en el bondi", lanzó, provocando comentarios adversos de los usuarios de la red social X.
La reacción de las redes sociales a los dichos de Martín Cirio
El repudio a Martín Cirio y sus declaraciones fue generalizado: "Ni siquiera hay que debatir el tema. La pregunta es por qué le siguen dando fama a esta gente", escribió uno de los usuarios de X luego de ver el video.
Otra, en tanto, lanzó: "Martín, te banco en todo. Pero es un proceso muy doloroso por el que pasa una mujer cuando pierde un embarazo sin importar que tanto tiempo haya estado en la panza. No importa, uno se llena de ese amor y de ilusiones que se rompen y rompen corazones", mostrándose más empático.
En este sentido, otro internauta también destacó el trabajo del streamer, pero se alertó por este tipo de dichos: "Me divierte Martín, pero cuando dice estas cosas siento que se está convirtiendo en alguien re-psicópata, él no puede soltar que lo hayan dejado de seguir en instagram pero se ríe de personas que pierden un hijo (?) no tiene sentido a veces, se vuelve medio monstruo".
"Qué feo carecer tanto de empatía y no sentir absolutamente nada más que resentimiento y rencor. Es re oscuro el chabón y es una mierda de persona pero las fans nunca lo van a admitir porque de vez en cuando las hace reír", agregó otra persona.
Finalmente, otro añadió: "Martín Cirio demostrando por vez número diez mil ser un reverendo hijo de puta, la gente que lo consume solo tiene media neurona y encima le hace cortocircuito cada vez que se ríen con un video de este tipo que romantizaba la pedofilia y la violación".
