La repudiable frase de Martín Cirio sobre pérdida de un embarazo que despertó bronca: "Reverendo hijo de..."

image

Otra, en tanto, lanzó: "Martín, te banco en todo. Pero es un proceso muy doloroso por el que pasa una mujer cuando pierde un embarazo sin importar que tanto tiempo haya estado en la panza. No importa, uno se llena de ese amor y de ilusiones que se rompen y rompen corazones", mostrándose más empático.

image

En este sentido, otro internauta también destacó el trabajo del streamer, pero se alertó por este tipo de dichos: "Me divierte Martín, pero cuando dice estas cosas siento que se está convirtiendo en alguien re-psicópata, él no puede soltar que lo hayan dejado de seguir en instagram pero se ríe de personas que pierden un hijo (?) no tiene sentido a veces, se vuelve medio monstruo".

image

"Qué feo carecer tanto de empatía y no sentir absolutamente nada más que resentimiento y rencor. Es re oscuro el chabón y es una mierda de persona pero las fans nunca lo van a admitir porque de vez en cuando las hace reír", agregó otra persona.

image

Finalmente, otro añadió: "Martín Cirio demostrando por vez número diez mil ser un reverendo hijo de puta, la gente que lo consume solo tiene media neurona y encima le hace cortocircuito cada vez que se ríen con un video de este tipo que romantizaba la pedofilia y la violación".

image