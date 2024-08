Cómo es la vida de Diego Korol tras irse de la Argentina: los motivos para radicarse en España

En este sentido, agregó: "La verdad es que fue una propuesta que me hicieron y lo aceptamos a nivel familiar, no me puedo quejar del laburo en Argentina ni del país, siempre tuve laburo y esto es más que nada una experiencia familiar que viene con laburo y son tres pilares que están muy buenos".

diego korol familia.jpeg

¿Cómo es la vida de Korol en España?

La vida de Diego Korol en Europa sigue siendo tan activa como lo era en Argentina: inmediatamente que llegó a España, comenzó trabajando en un reconocido museo de la Puerta del Sol, en Madrid, y estuvo como empleado en el área de contenidos creativos del Museo Legends, el cual posee las reliquias más caras e importantes de la historia del fútbol mundial, entre ellas, casacas, botines, trofeos y pelotas.

Por otro lado, comenzó a crear contenidos para Sic3.com, una empresa que se dedica al desarrollo de aplicaciones informáticas a medida y a la instalación y mantenimiento de redes informáticas. También, trabaja en Lets Vanquish, que es una agencia ejecutiva donde muestran el mundo del entretenimiento deportivo en primera persona, y Vanquis Media Productions, reconocida productora de contenidos con un palmarés en Unscripted Formats en México y Latinoamérica.

Tras contar que lanzó Curro Media, un canal de streaming en Vanquish Media, el conductor aseguró que "en España no están acostumbrados al formato streaming", por lo que no es común que hayan programas de ese estilo como pasa en Argentina.

Por otro lado, Diego Korol mantuvo su trabajo en DSports (DIRECTV) que tenía en Argentina, y en el último tiempo trabajó junto a ellos en la cobertura por la Copa América 2024 donde la Selección de Lionel Scaloni se consagró como bicampeón de América en Estados Unidos.