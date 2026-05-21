Realizan colecta para repatriar a Serena Andreatta, la argentina que murió en Australia

queensland Queensland, Australia

En paralelo al dolor por la pérdida apareció otro drama igual de brutal: el económico. La familia de Serena necesita viajar de urgencia a Australia y además afrontar los costos de la repatriación del cuerpo, un proceso extremadamente caro y complejo cuando ocurre a semejante distancia.

Frente a esa situación, Valentina Accardi, amiga íntima de la joven y también sobreviviente del accidente, decidió organizar una colecta solidaria desde el hospital de Townsville, donde permanece internada recuperándose de las heridas. A través de una campaña en GoFundMe y distintos pedidos difundidos en redes sociales, comenzó a solicitar ayuda para cubrir gastos funerarios, pasajes, alojamiento y todos los trámites necesarios para que Serena pueda regresar finalmente a Rosario.

Serena Andreatta

“La semana pasada, la vida de muchos de nosotros cambió para siempre”, escribió Valentina en el mensaje que acompaña la campaña solidaria y que rápidamente empezó a viralizarse entre argentinos residentes en Australia, amigos de la familia y usuarios que quedaron impactados por la historia. También pidió colaboración para conseguir hospedaje para los familiares que viajen al país oceánico, ya que muchos deben resolver en tiempo récord cuestiones económicas y logísticas imposibles de afrontar sin ayuda.

El caso generó una fuerte identificación especialmente entre jóvenes argentinos que viven en el exterior o que alguna vez soñaron con hacerlo. Porque detrás de las fotos de playas paradisíacas, mochilas y experiencias compartidas en redes sociales, muchas veces existe una realidad muchísimo más frágil de lo que parece. Trabajos temporales, poca contención, largas distancias familiares y situaciones límite donde cualquier emergencia se transforma automáticamente en un problema gigantesco.

La historia de Serena terminó poniendo sobre la mesa esa otra cara menos visible de emigrar: la vulnerabilidad absoluta que puede aparecer cuando algo sale mal a miles de kilómetros de casa.