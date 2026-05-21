Kidd Voodoo vuelve a la Argentina: cuándo toca y cómo conseguir entradas

El recital en Buenos Aires formará parte de una gira internacional que también incluirá presentaciones en países como España, Suiza, Alemania, Países Bajos, Colombia, Perú, México y Chile, reafirmando el crecimiento regional del proyecto.

“Va a ser un reencuentro muy especial con Argentina”, adelantó el músico sobre el show, que promete recorrer tanto sus grandes éxitos como las canciones de Euforia con una puesta renovada y una propuesta cargada de cercanía con sus fans.

Las entradas para el concierto estarán disponibles desde el viernes 22 de mayo a las 13 a través de AllAccess