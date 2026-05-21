Kidd Voodoo vuelve a la Argentina: cuándo toca y cómo conseguir entradas
Tras agotar estadios en Chile y consolidarse como una de las figuras de la nueva música latina, el artista se presentará en Buenos Aires con un gran show.
El cantante chileno Kidd Voodoo volverá a encontrarse con el público argentino este 26 de septiembre, cuando desembarque en el Teatro Vorterix de Buenos Aires para presentar Euforia, un álbum que marca una nueva etapa artística en su carrera y profundiza en un costado más emocional e íntimo de su música.
La visita se da luego de un 2025 clave para el artista, marcado por una fuerte conexión con Argentina y una creciente proyección internacional. Después de agotar múltiples fechas en Chile y convertirse en una de las voces más escuchadas de la escena emergente, el músico prepara un show pensado como una experiencia cercana, intensa y atravesada por la sensibilidad.
“Euforia es una etapa muy importante, con canciones más personales y un sonido que refleja otra parte de mí”, expresó el artista sobre este material, que explora emociones ligadas a la melancolía, el amor y los vínculos desde una perspectiva más introspectiva.
Un disco íntimo y una gira que expande fronteras
Con Euforia, Kidd Voodoo apuesta a ampliar los límites de su propuesta musical, combinando elementos del reggaetón con influencias pop, guitarras emocionales y matices alternativos que consolidan una identidad sonora propia. El álbum, además, incluye colaboraciones con figuras destacadas de la música iberoamericana como Mon Laferte, Rels B y Pablo Alborán.
El recital en Buenos Aires formará parte de una gira internacional que también incluirá presentaciones en países como España, Suiza, Alemania, Países Bajos, Colombia, Perú, México y Chile, reafirmando el crecimiento regional del proyecto.
“Va a ser un reencuentro muy especial con Argentina”, adelantó el músico sobre el show, que promete recorrer tanto sus grandes éxitos como las canciones de Euforia con una puesta renovada y una propuesta cargada de cercanía con sus fans.
Las entradas para el concierto estarán disponibles desde el viernes 22 de mayo a las 13 a través de AllAccess
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