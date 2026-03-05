Aseguran que China Suárez y Mauro Icardi planifican su boda: cuándo sería y el país elegido

“Tengo la fecha de cuándo se casarían Mauro Icardi y la China. Se casarían entre octubre y diciembre de este año, en Italia”, reveló el periodista en el programa. La elección del país europeo no sería casual. Es un lugar significativo para la historia del futbolista, que desarrolló gran parte de su carrera en ese país cuando defendía los colores del Inter de Milán. Además, se trata de uno de los destinos preferidos por muchas celebridades para celebrar eventos privados.