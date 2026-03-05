Aseguran que China Suárez y Mauro Icardi planifican su boda: cuándo sería y el país elegido
Un periodista cercano a la actriz reveló que el futbolista quedará oficialmente divorciado en los próximos días y que la pareja ya estaría organizando su casamiento.
La historia sentimental entre Eugenia “China” Suárez y Mauro Icardi continúa sumando capítulos y, según trascendió en las últimas horas, podría dar un paso decisivo antes de que termine el año. En medio del mediático conflicto que desde hace meses involucra al futbolista, a su expareja Wanda Nara y a la actriz, se conocieron detalles sobre un posible casamiento que ya estaría en etapa de planificación.
La información fue revelada por el periodista Gustavo Méndez durante su participación en el programa La Mañana con Moria, que conduce Moria Casán. El panelista, que mantiene una relación cercana con la actriz, sorprendió al compartir datos concretos sobre el futuro de la pareja y aseguró que el delantero del Galatasaray está a punto de cerrar definitivamente su divorcio.
De acuerdo con lo que explicó al aire, la separación legal entre Icardi y Wanda quedaría resuelta en cuestión de días. Ese trámite sería clave para que el jugador pueda volver a casarse y formalizar su relación con la China Suárez. En ese contexto, Méndez reveló que la pareja ya estaría pensando en celebrar la boda este mismo año y que incluso existe un período aproximado en el calendario.
“Tengo la fecha de cuándo se casarían Mauro Icardi y la China. Se casarían entre octubre y diciembre de este año, en Italia”, reveló el periodista en el programa. La elección del país europeo no sería casual. Es un lugar significativo para la historia del futbolista, que desarrolló gran parte de su carrera en ese país cuando defendía los colores del Inter de Milán. Además, se trata de uno de los destinos preferidos por muchas celebridades para celebrar eventos privados.
Si la información se confirma, el enlace tendría lugar antes de que finalice 2026 y representaría un nuevo capítulo en una relación que estuvo rodeada de polémicas desde sus inicios. La pareja se convirtió en uno de los temas más comentados del espectáculo argentino, especialmente por el conflicto mediático que involucró a Wanda Nara.
La revelación también se produjo en un contexto particular, ya que recientemente trascendió que la propia Wanda habría recibido una propuesta de matrimonio. Según se informó, el empresario Martín Migueles le propuso casamiento el 4 de marzo y también lo habría hecho en Italia, lo que despertó todo tipo de especulaciones en el mundo del espectáculo.
