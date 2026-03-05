Las tremendas revelaciones que Evelyn Botto hizo sobre Fede Bal: qué dijo

En este sentido, la locutora fue tajante al calificar el desempeño del actor en el sexo oral, asegurando que está "muy bien" en ese aspecto y utilizando la frase literal "al chupar concha" para validar su experiencia. Estas declaraciones, dadas en el marco de la estética transgresora que propone Martín Cirio, fueron interpretadas por muchos como detalles "demasiado íntimos" para el público general, aunque para los seguidores del canal representaron un momento de autenticidad absoluta.

Este episodio se suma a la lista de entrevistas donde las figuras públicas abandonan el protocolo de los medios tradicionales para volcarse a una narrativa mucho más cruda y directa. La visita de ambos al espacio de Cirio no solo dejó titulares escandalosos, sino que puso de manifiesto la cercanía que existe entre los protagonistas, quienes parecen sentirse lo suficientemente cómodos para exponer sus debilidades y virtudes sexuales ante miles de personas conectadas en vivo.

Hasta el momento, las repercusiones en redes sociales se dividen entre quienes celebran la falta de tabúes de Botto y quienes cuestionan la necesidad de ventilar aspectos tan específicos de la salud y la privacidad de terceros.