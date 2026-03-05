Qué consumió Britney Spears antes de ser detenida por manejar borracha en California
La cantante fue detenida en Westlake Village, cerca de su casa, y se comprobó que tenía 0.6 de alcohol en sangre, por debajo del máximo legal en California.
Britney Spears fue arrestada el miércoles de esta semana por manejar bajo los efectos del alcohol, por lo que pasó la noche detenida en una dependencia policial del Condado de Ventura, en California, Estados Unidos.
La cantante de 44 años fue detenida pasadas las 21.30 por personal de la Highway Patrol (el equivalente a la Policía Caminera), y aunque luego se supo que su nivel de alcohol en sangre no superaba los 0,6 gr/l -por debajo del límite legal en California, que es de 0,8) todavía podría ser imputada por manejar bajo los efectos, informó el sitio TMZ.
Aunque Britney Spears no había tomado más alcohol del permitido su conducción logró alertar a las autoridades. La cantante quedó formalmente detenida a las 3 de la mañana del jueves y la liberaron a las 6 del mismo día.
El motivo por el que pasaron casi seis horas entre que fue detenida en la carretera hacia Westlake Village, en el condado de Los Ángeles, y cuando fue liberada a pocos kilómetros, en el de Ventura, fue que los efectivos policiales la trasladaron a un centro médico para su evaluación.
Los efectivos policiales querían confirmar el porcentaje de alcohol en sangre que tenía la cantante al momento de su detención. También se descartó que necesitase ayuda médica o que estuviese atravesando una emergencia de salud.
El actual representante de Britney Spears, Cade Hudson, describió el episodio a a TMZ como "un incidente desafortunado, inexcusable", y aseguró que la icónica cantante "va a dar los pasos adecuados y a cumplpir con la ley" tras el evento.
"Ojalá que este sea el primer paso a un cambio largamente atrasado en la vida de Britney. Ojalá que pueda recibir la ayuda que necesita y el apoyo que necesita en este difícil momento", sentenció el representante.
Hudson también se refirió a los hijos de la cantante, Sean y Jayden, que hoy en día son adultos y mantienen una relación distante con su madre tras haber crecido en Hawaii con su padre, Kevin Federline.
"Sus muchachos va a pasar tiempo con ella", aseguró el representante de Britney Spears antes de aclarar que "sus seres queridos van a elaborar un plan que hace mucho necesita para ponerla en camino al éxito en su bienestar".
Esta no es la primera vez que el mundo sigue de cerca la salud mental y física de Britney Spears, ya que durante años sus fans hicieron campaña para que la Justicia de Los Ángeles la liberara del control legal que su padre ejercía sobre ella con la explicación de que su salud mental le impedía administrar su vida, su carrera y sus finanzas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario