Qué consumió Britney Spears antes de ser detenida por manejar borracha en California

Britney Spears

El actual representante de Britney Spears, Cade Hudson, describió el episodio a a TMZ como "un incidente desafortunado, inexcusable", y aseguró que la icónica cantante "va a dar los pasos adecuados y a cumplpir con la ley" tras el evento.

"Ojalá que este sea el primer paso a un cambio largamente atrasado en la vida de Britney. Ojalá que pueda recibir la ayuda que necesita y el apoyo que necesita en este difícil momento", sentenció el representante.

Hudson también se refirió a los hijos de la cantante, Sean y Jayden, que hoy en día son adultos y mantienen una relación distante con su madre tras haber crecido en Hawaii con su padre, Kevin Federline.

"Sus muchachos va a pasar tiempo con ella", aseguró el representante de Britney Spears antes de aclarar que "sus seres queridos van a elaborar un plan que hace mucho necesita para ponerla en camino al éxito en su bienestar".

Esta no es la primera vez que el mundo sigue de cerca la salud mental y física de Britney Spears, ya que durante años sus fans hicieron campaña para que la Justicia de Los Ángeles la liberara del control legal que su padre ejercía sobre ella con la explicación de que su salud mental le impedía administrar su vida, su carrera y sus finanzas.