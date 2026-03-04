La China Suárez expuso a una mujer en redes sociales y recibió una fuerte denuncia

“Me sorprende mucho que saltan muchos chabones a bardearme también, a defender a la Tati Suárez. Me saltó a bardear un procurador de Mendoza que tiene 45 años y que encima estaba postulado a candidato para no sé qué mierda en su provincia", expresó la usuaria con notable molestia.

Por su parte, la China Suárez se mantuvo firme en su postura. Al ser cuestionada por una seguidora que le señaló que "no resistía archivo" respecto a su supuesta indiferencia ante las críticas, la actriz respondió sin rodeos: “Me importa nada. Leo sus comentarios y me cago de risa. ¡De paso los comparto!”.

La controversia ha dividido las aguas en las plataformas sociales. Mientras un sector del público apoya que se visibilice a quienes emiten comentarios agresivos, otros consideran que una figura de su relevancia no debería exponer a personas que no son públicas, debido al riesgo de generar campañas de acoso incontrolables.