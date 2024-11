Aseguran que Flor Regidor es la tercera en discordia entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes

En medio de esta separación, Yanina Latorre aseguró que Flor Regidor es la tercera en discordia entre la pareja mencionada. En torno a ello, sostuvo que la ex Gran Hermano estuvo en Europa, donde vio a escondidas al mediocampista.

tuit yanina latorre sobre flor regidor.png

Como era de esperarse, la joven modelo desmintió el rumor que la panelista de LAM brindó como un hecho, luego de quedar también en el ojo de la tormenta por una fiesta en yate con jugadores de Independiente. Lo cierto es que sólo el tiempo dirá la verdad: si realmente la ex Gran Hermano estuvo en medio de la ruptura, no se tardará en dar a conocer.

El posteo de Valentina Cervantes tras su separación de Enzo Fernández

La influencer y madre de los dos pequeños hijos del Jugador de Fútbol, habló mediante sus redes sociales oficiales. Más allá de que ella misma ya había confirmado su separación en LAM, donde aseguró que fue una decisión de Enzo Fernández hace 10 días, ahora tomó la palabra nuevamente.

A pesar de que no contó detalles ni brindó muchas declaraciones, sí dejó en claro que la separación es en buenos términos, en especial por el bienestar de sus hijos en común. Con un texto con fondo negro, comenzó escribiendo: "Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro". Luego, agregó: "Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos".

enzo fernandez valentina

"Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta", continuó Cervantes y cerró con un pedido: "No quieran crear guerras donde no las hay".