Valentina Cervantes confirmó que se separó de Enzo Fernández: qué dijo

“Hace 10 días Enzo le dijo que se quería separar. Él la dejó. En la Selección, que ya estaba el rumor, pensaban que venía por el lado de ella la separación”, comenzó diciendo la periodista en el programa de Ángel de Brito.

Y, agregó: “Recordemos que Enzo tuvo una vida, que esto no justifica nada, una vida muy acelerada…tienen 23 y dos hijos, y desde los 19 años, fue papá muy chico, y le comunicó que hoy por hoy él tiene ganas de hacer su vida solo…no a nivel familia, ellos son familia, pero tiene ganas de vivir esa etapa que se salteó”.

“Él tiene 23 años, se conocieron a los 18 años, son muy jovencitos, pero ella comprende lo que le está pidiendo, pero me dice que no había ninguna crisis. Desmiente que ella le haya encontrado algo…ahora, si de acá a 5 o 6 meses él está con otra chica…pero no fue el motivo. De hecho, me dijo que en estos 10 días estuvieron conviviendo en Inglaterra”, agregó la panelista.

Por otro lado, en el programa de Ángel de Brito también contaron que la joven está volviendo para Argentina con sus hijos y que se va a instalar la casa de su abuela, ya que necesita estar rodeada y acompañada de sus seres queridos para poder reacomodar su vida y la de sus hijos que son muy pequeños.

Si bien Enzo Fernández le propuso seguir viviendo en Inglaterra, Valentina decidió volver al país, ya que considera que es lo mejor para ella y sus chicos en este delicado momento.