Aseguran que Mario Pergolini vuelve a la TV abierta: a qué canal iría

Este regreso marca un giro inesperado en la postura que Pergolini mantuvo en los últimos años respecto a la televisión abierta, medio que en diversas ocasiones criticó duramente. “No tengo melancolía, no extraño nada de eso. Me han ofrecido volver a la tele miles de veces. Me la paso viendo programas que me han ofrecido y ya está, mi tiempo pasó (…) No hay nadie indispensable en los medios. Somos minutos de entretenimiento, nada más”, había declarado en entrevistas pasadas, dejando claro su desinterés por volver a ocupar un rol protagónico en la pantalla tradicional.