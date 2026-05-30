Agustín "Rada" Aristarán salió al cruce de sus presuntas internas con Mario Pergolini: qué dijo

Tras remarcar que las tablas constituyen su auténtico espacio de pertenencia para volcar su vocación y generar un lazo íntimo con la audiencia, se sinceró sin vueltas: “Todo lo que hago alrededor del teatro es para que la gente venga a verme”.

Para finalizar, a pesar de que existiría un entendimiento contractual pautado para que el comediante continúe ligado al staff del ciclo de Pergolini a lo largo de toda la temporada, su visión de cara al futuro no se mueve un milímetro. El actor defendió el hecho de que le imprime la misma dedicación a cada compromiso que asume, aunque dejó en claro cuál es el motor de su vida: “Juro que lo que hago en el teatro es lo único con lo que siento que sé hacerlo y dejo el alma”.