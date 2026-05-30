Agustín "Rada" Aristarán salió al cruce de sus presuntas internas con Mario Pergolini: qué dijo
Durante una reciente entrevista, el comediante afirmó cuál es la verdad detrás de su ausencia a "Otro día perdido" y explicó el arreglo con Pergolini.
El universo del espectáculo local venía tejiendo diversas hipótesis en torno a una supuesta rispidez laboral en los pasillos de las plataformas de comunicación. Sin embargo, Agustín "Rada" Aristarán decidió salir al cruce de las versiones que daban cuenta de una presunta mala relación con Mario Pergolini, motivada por los reiterados comentarios que el empresario le dedica al aire debido a sus ausencias en el ciclo "Otro Día Perdido". Frente al revuelo instalado en la agenda mediática, el protagonista de la pieza teatral "Charly y la Fábrica de Chocolates" optó por esclarecer el panorama y relatar cómo son las cosas en la realidad.
A través de una entrevista brindada a un móvil del programa televisivo "Intrusos", emitido por la señal América TV, el comediante optó por desdramatizar el escenario por completo y sepultó cualquier tipo de rumor sobre internas con sus empleadores. Al momento de poner en la balanza el respaldo que obtiene para poder compatibilizar su labor frente al micrófono con sus desafíos actorales, el entrevistado aseveró de forma contundente: “Me honra mucho que Mario cambie el horario de grabación y me permita estos días no venir...”. En esa misma sintonía, el mago reveló un detalle de la convivencia cotidiana al señalar que, cada vez que arriba al estudio, les pide perdón a sus colegas de equipo y les reconoce la buena predisposición por iniciar la jornada de trabajo más temprano en pos de beneficiarlo.
Para echar luz sobre los motivos de sus faltazos a "Otro Día Perdido", el creador de contenido especificó que su desembarco en la superproducción musical de la avenida Corrientes se encontraba totalmente sellado y estructurado con muchísima antelación respecto al momento en que estampó su firma para sumarse al envío diario de contenidos.
Mostrándose sumamente calmo y algo resignado por la magnitud que cobró el chmerío en las plataformas de noticias de la farándula, "Rada" confesó que está aprendiendo a convivir con las dinámicas propias de la exposición mediática. A raíz de esto, detalló entre risas los divertidos diálogos que mantiene con el exconductor del emblemático programa "Caiga Quien Caiga": “Mario me dice todos los días '¿¡cómo te vas!?’. Y le digo 'Ya te lo había explicado’”.
Más allá de sus múltiples facetas en los medios convencionales, el showman se plantó con firmeza al momento de definir las prioridades que guían su rumbo profesional dentro del competitivo mercado del arte. El humorista argumentó que contempla tanto a sus perfiles en las redes sociales como a sus intervenciones en la pantalla chica como valiosas herramientas de promoción, cuyo fin último es atraer y movilizar espectadores hacia las butacas de los teatros.
Tras remarcar que las tablas constituyen su auténtico espacio de pertenencia para volcar su vocación y generar un lazo íntimo con la audiencia, se sinceró sin vueltas: “Todo lo que hago alrededor del teatro es para que la gente venga a verme”.
Para finalizar, a pesar de que existiría un entendimiento contractual pautado para que el comediante continúe ligado al staff del ciclo de Pergolini a lo largo de toda la temporada, su visión de cara al futuro no se mueve un milímetro. El actor defendió el hecho de que le imprime la misma dedicación a cada compromiso que asume, aunque dejó en claro cuál es el motor de su vida: “Juro que lo que hago en el teatro es lo único con lo que siento que sé hacerlo y dejo el alma”.
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