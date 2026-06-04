La increíble transformación de Russell Crowe para su próxima película ambientada en Roma
El actor protagonizará una historia ambientada en tiempos del Imperio Romano y el rodaje se realizará en España.
Russell Crowe volverá a uno de los géneros que marcaron su carrera y lo llevaron a convertirse en una figura mundial del cine. A sus 62 años, el actor australiano encabezará una nueva producción histórica ambientada en tiempos del Imperio Romano y ya sorprendió con un impactante cambio físico para meterse de lleno en el personaje.
El protagonista de Gladiator será la gran figura de The Last Druid, una película épica que mezclará acción, guerras y conflictos políticos en una historia situada en la antigua Europa, durante el avance de Roma sobre los pueblos celtas.
Según trascendió, Crowe interpretará a un experimentado líder druida que deberá proteger a su pueblo luego de que el ejército romano descubra una fortaleza secreta escondida en las montañas de Caledonia, región que actualmente pertenece a Escocia. La trama estará atravesada por enfrentamientos armados, persecuciones y la resistencia de las tribus frente al poder imperial.
Las primeras imágenes del actor ya comenzaron a circular y rápidamente generaron repercusión en redes sociales y medios especializados. Con una larga barba gris, cabello mucho más extenso y una apariencia completamente endurecida, Crowe mostró una transformación física que remite inevitablemente a sus personajes más recordados dentro del cine histórico.
El cambio no pasó desapercibido entre los fanáticos, especialmente porque el actor vuelve a un universo narrativo muy similar al que lo consagró mundialmente hace más de dos décadas con Gladiator, la película dirigida por Ridley Scott que le valió el Oscar a Mejor Actor y se transformó en uno de los grandes clásicos modernos del género épico.
De todos modos, desde la producción aclararon que The Last Druid no tendrá ningún vínculo argumental con aquella historia y que se tratará de una propuesta completamente original, centrada en el choque entre el Imperio Romano y los pueblos del norte europeo.
La película estará dirigida por William Eubank, cineasta conocido por trabajos como Underwater y The Signal, y contará además con las actuaciones de Rose Leslie, Daniel Zovatto y Andreas Pietschmann.
El rodaje se llevará adelante principalmente en distintas locaciones de España, país elegido por la producción debido a sus paisajes naturales y construcciones históricas que permiten recrear escenarios antiguos con gran realismo. Algunas escenas también podrían filmarse en otros puntos de Europa.
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