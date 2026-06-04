La increíble transformación de Russell Crowe para su próxima película ambientada en Roma

Russell Crowe

El cambio no pasó desapercibido entre los fanáticos, especialmente porque el actor vuelve a un universo narrativo muy similar al que lo consagró mundialmente hace más de dos décadas con Gladiator, la película dirigida por Ridley Scott que le valió el Oscar a Mejor Actor y se transformó en uno de los grandes clásicos modernos del género épico.

De todos modos, desde la producción aclararon que The Last Druid no tendrá ningún vínculo argumental con aquella historia y que se tratará de una propuesta completamente original, centrada en el choque entre el Imperio Romano y los pueblos del norte europeo.

La película estará dirigida por William Eubank, cineasta conocido por trabajos como Underwater y The Signal, y contará además con las actuaciones de Rose Leslie, Daniel Zovatto y Andreas Pietschmann.

El rodaje se llevará adelante principalmente en distintas locaciones de España, país elegido por la producción debido a sus paisajes naturales y construcciones históricas que permiten recrear escenarios antiguos con gran realismo. Algunas escenas también podrían filmarse en otros puntos de Europa.