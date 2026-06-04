La sorpresa de Mario Pergolini ante el debut de Nelson Castro en Otro día perdido: "¿Cómo entraste?"
La ausencia de Rada en "Otro día perdido" trajo distintos momentos icónicos en el programa y uno de ellos incluye a Nelson Castro. Los detalles.
Una de las postales más delirantes e inesperadas de la pantalla chica se concretó en las últimas horas y dejó a toda la audiencia con la boca abierta. El histórico comunicador Nelson Castro causó un verdadero revuelo mediático al irrumpir de forma sorpresiva como encargado de la sección de espectáculos en "Otro día perdido", el programa comandado por Mario Pergolini. La bizarra secuencia, que se originó a raíz de la comentada ausencia de Soy Rada en el estudio, pateó por completo el tablero de la rutina diaria y desató una catarata de reacciones desopilantes en el piso.
Apenas las cámaras enfocaron al emblemático conductor de noticieros parado en el decorado, el animador del ciclo no pudo ocultar su absoluto desconcierto frente a lo que estaba viendo. Tomándose la cara con las manos en un gesto de total incredulidad, Pergolini soltó con asombro: “No, Nelson Castro”, evidenciando que le costaba procesar la presencia de semejante referente de la actualidad política en un segmento tan ajeno a su trayectoria profesional. Sin dar vueltas, Mario lo encaró de frente: “¿Cómo vas a hacer chimentos vos? ¿Cómo entraste?”.
Lejos de achicarse o mostrarse incómodo por el desafío, el prestigioso médico y periodista se tomó la situación con muchísimo humor y relató con total soltura los motivos que lo llevaron a aceptar el reto lúdico. “Pasaba por acá, venía de hacer el programa de radio, y el chico que está ahí me dijo que necesitaban a alguien para hacer los chismes”, disparó sin pelos en la lengua, desatando las carcajadas generalizadas de todos los presentes en el piso. Asimismo, para darles sustento a sus primicias, el improvisado columnista de farándula mandó al frente a su informante estrella: “Lo que voy a contar se lo tengo que agradecer a Dominique Metzger, que me informa de todo”, confesó, otorgándole todo el crédito a su compañera en la conducción de "Telenoche".
El sorpresivo enroque alteró de manera radical la dinámica habitual del envío televisivo. Tanto el público desde sus casas como los propios integrantes del equipo de trabajo quedaron atónitos al observar a un auténtico peso pesado del periodismo serio moviéndose como pez en el agua en un ecosistema dominado por los rumores del espectáculo. “Mario, te voy a traer unos chimentos”, le anticipó Castro a su interlocutor, dejando en claro que estaba listísimo para prenderse en el código humorístico del show. La réplica de Pergolini no se hizo esperar y, entre risas, se mostró fascinado con lo insólito de la escena, ironizando sobre los beneficios de estirar el bloque durante esa emisión.
A la hora de soltar la información pesada del ambiente artístico, el doctor eligió poner el foco sobre uno de los temas más candentes del momento. “El tema de hoy es que Marixa Balli exploded por las internas en Cortá por Lozano y dijo: ‘La tengo al plato’”, resumió el cronista con su habitual precisión discursiva. Al escuchar semejante revelación en esa voz tan institucional, Mario celebró el momento a pura diversión: “Un chisme de Marixa contado por Nelson, impagable”. El cruce de estilos no tardó en replicarse con fuerza en las redes sociales, donde los usuarios celebraron la versatilidad de la propuesta.
Esta sustitución temporal de Rada por Castro dejó en evidencia los reflejos de "Otro día perdido" para capitalizar el factor sorpresa como una herramienta clave de entretenimiento. La transformación del espacio fue absoluta, mutando el tono solemne del invitado hacia un terreno de pura comedia que quedará guardado como uno de los grandes hitos televisivos de la presente temporada.
Es importante señalar que el alejamiento momentáneo de Agustín Aristarán de la pantalla responde estrictamente a sus compromisos en el ámbito teatral. El mago y comediante se pondrá al frente de la ambiciosa puesta musical de "Charlie y la Fábrica de Chocolate", cuyo estreno oficial está pautado para este jueves 4 de junio.
En la entrega del pasado lunes, Mario ya había aprovechado para chicanear al artista ausente, dándole continuidad a un divertido ida y vuelta que mantienen desde el debut del ciclo: “Hoy no nos va a acompañar nuestro querido compañero Agustín, que como ya todo el mundo sabe, estamos teniendo un grave problema”, lanzó de forma irónica y con una sonrisa pícara. Segundos más tarde, el conductor buscó disipar cualquier tipo de rumor sobre una mala relación interna y aclaró los tantos ante los televidentes: “Como sabrán, todo lo que hacemos acá está guionado, lo charlamos lo que sale al aire”. Para dar por cerrado el tema, remató de manera contundente: “Pelearse con Agustín es imposible”.
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