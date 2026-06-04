La sorpresa de Mario Pergolini ante el debut de Nelson Castro en Otro día perdido: "¿Cómo entraste?"

A la hora de soltar la información pesada del ambiente artístico, el doctor eligió poner el foco sobre uno de los temas más candentes del momento. “El tema de hoy es que Marixa Balli exploded por las internas en Cortá por Lozano y dijo: ‘La tengo al plato’”, resumió el cronista con su habitual precisión discursiva. Al escuchar semejante revelación en esa voz tan institucional, Mario celebró el momento a pura diversión: “Un chisme de Marixa contado por Nelson, impagable”. El cruce de estilos no tardó en replicarse con fuerza en las redes sociales, donde los usuarios celebraron la versatilidad de la propuesta.

Esta sustitución temporal de Rada por Castro dejó en evidencia los reflejos de "Otro día perdido" para capitalizar el factor sorpresa como una herramienta clave de entretenimiento. La transformación del espacio fue absoluta, mutando el tono solemne del invitado hacia un terreno de pura comedia que quedará guardado como uno de los grandes hitos televisivos de la presente temporada.

Es importante señalar que el alejamiento momentáneo de Agustín Aristarán de la pantalla responde estrictamente a sus compromisos en el ámbito teatral. El mago y comediante se pondrá al frente de la ambiciosa puesta musical de "Charlie y la Fábrica de Chocolate", cuyo estreno oficial está pautado para este jueves 4 de junio.

En la entrega del pasado lunes, Mario ya había aprovechado para chicanear al artista ausente, dándole continuidad a un divertido ida y vuelta que mantienen desde el debut del ciclo: “Hoy no nos va a acompañar nuestro querido compañero Agustín, que como ya todo el mundo sabe, estamos teniendo un grave problema”, lanzó de forma irónica y con una sonrisa pícara. Segundos más tarde, el conductor buscó disipar cualquier tipo de rumor sobre una mala relación interna y aclaró los tantos ante los televidentes: “Como sabrán, todo lo que hacemos acá está guionado, lo charlamos lo que sale al aire”. Para dar por cerrado el tema, remató de manera contundente: “Pelearse con Agustín es imposible”.