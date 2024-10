Aseguran que Max cancelará la segunda temporada de "Margarita"

Y, agregó: "Yo me lanzo porque me tengo una fe total y porque creo que amerita una segunda. La vamos a dejar a punto caramelo y la gente va a decir: 'O me haces la segunda temporada o te liquido'. Entonces, ahí vamos con eso".

Acto seguido, comentó que no está segura que la plataforma de streaming sea la misma que la primera edición. "A mí Max no me dio el ok ni nada, pero bueno, si no será Max, será otro", aseguró.

Qué pasará con la segunda temporada de "Margarita"

En las últimas horas, a través de redes sociales, comenzó a circular la información de que Max no estaría dispuesto a producir la segunda temporada de "Margarita", por lo que Cris Morena deberá buscar otras alternativas.

Según la cuenta de X (ex Twitter) LuccaPrensa, la plataforma de streaming que actualmente pasa la serie, cancelaría la próxima edición.

"Lamentablemente, MAX habría decidido NO PRODUCIR la segunda temporada de Margarita. La razón principal sería el costo de la misma", escribió.

Luego, agregó: "Debido a esto, @soycrismorena ya estaría en conversaciones con @disneyplusla para que la serie pase a su plataforma de cara al 2025".

Rápidamente, el posteo se volvió viral en las redes sociales y los fanáticos comenzaron a opinar al respecto. Todos coinciden en que quieren saber cómo continúa la historia, pero también están preocupados por la plataforma que decidirá apostar.