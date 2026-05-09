Abraham Mateo y Luck Ra unen sus mundos en “Último Baile”, una colaboración con ritmo latino

Lejos de encasillarse en un solo género, Abraham vuelve a demostrar su versatilidad musical, mientras Luck Ra aporta el carisma y la identidad popular que lo convirtieron en fenómeno. El resultado es una canción cargada de química y emoción, que invita, como su nombre lo indica, a entregarse hasta el último compás.

Además del lanzamiento, Último Baile también representa una nueva expansión para ambos artistas dentro del mercado latino. Mientras Abraham Mateo continúa consolidando su presencia internacional con una propuesta cada vez más madura, Luck Ra sigue ampliando fronteras y reafirmando su lugar como una de las figuras argentinas con mayor impacto regional. La colaboración no solo une dos estilos, sino también dos generaciones de público que encuentran en esta canción una mezcla perfecta entre romanticismo, fiesta y actualidad.