Abraham Mateo y Luck Ra unen sus mundos en “Último Baile”, una colaboración con ritmo latino
El artista español y el argentino presentan una bachata que mezcla sensualidad, energía y dos universos musicales que prometen conquistar al público.
Después de un año cargado de hitos, Abraham Mateo vuelve a apostar por una colaboración internacional y esta vez eligió compartir micrófono con Luck Ra. Juntos presentan Último Baile, un single que nace del cruce entre dos identidades musicales muy marcadas y que encuentra en la bachata el punto de encuentro ideal.
Con una carrera que ya supera las dos décadas, Abraham atraviesa uno de los momentos más sólidos de su recorrido artístico. En el último tiempo agotó su presentación en el Movistar Arena, lideró rankings con Quiero Decirte y sumó colaboraciones con nombres importantes de la escena española.
Del otro lado aparece Luck Ra, uno de los artistas argentinos con mayor proyección regional, responsable de éxitos como La Morocha y Hola Perdida, canciones que lo posicionaron como una de las voces más populares del momento.
En “Último Baile”, ambos artistas se mueven sobre una producción que combina melodías románticas, ritmo latino y una energía pensada para la pista. El tema fue producido y compuesto por el propio Abraham junto a Garabatto, productor que trabajó con artistas como Quevedo y Mora.
Lejos de encasillarse en un solo género, Abraham vuelve a demostrar su versatilidad musical, mientras Luck Ra aporta el carisma y la identidad popular que lo convirtieron en fenómeno. El resultado es una canción cargada de química y emoción, que invita, como su nombre lo indica, a entregarse hasta el último compás.
Además del lanzamiento, Último Baile también representa una nueva expansión para ambos artistas dentro del mercado latino. Mientras Abraham Mateo continúa consolidando su presencia internacional con una propuesta cada vez más madura, Luck Ra sigue ampliando fronteras y reafirmando su lugar como una de las figuras argentinas con mayor impacto regional. La colaboración no solo une dos estilos, sino también dos generaciones de público que encuentran en esta canción una mezcla perfecta entre romanticismo, fiesta y actualidad.
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