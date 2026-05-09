“Dejé atrás la necesidad de sonar mainstream”: Faus K abre su costado más íntimo con Sobredimensión

Ese cambio de mirada terminó moldeando el ADN de Sobredimensión, un trabajo atravesado por emociones internas, pensamientos recurrentes y una fuerte necesidad de expresarse sin filtros. Según contó, el disco no apareció como una meta puntual, sino como una consecuencia natural de lo que estaba viviendo.

“No fue una meta hacer un álbum, sino que arrancó de un sentimiento, un feeling interno de sobrepensar las cosas. Y fue muy lindo hacerlo a la posta, porque no había nada exigiendo por atrás, sino que era soltar lo que uno quería soltar”, explicó.

Además del costado emocional, el proyecto también representó un desafío técnico importante, ya que el artista estuvo a cargo de toda la producción. Sin una hoja de ruta cerrada, fue construyendo canción a canción, confiando en la intuición y dejando que el proceso hablara por sí solo.

“Yo no tengo una visión tan clara de lo que quiero para adelante, sino que hago lo que me gusta en el momento. Voy haciendo y me choco con los resultados. Ese es el proceso”, detalló.

Pero quizás el mayor desafío llegó ahora, en la previa del lanzamiento: dejar que esas canciones, cargadas de experiencias y pensamientos personales, empiecen a formar parte de otros.

“Yo estaba bastante guardadito, cubierto, porque mis letras eran normales, tranquilas, no hablaban mucho de mí. Y bueno, ahora me abrí… vamos a ver qué sale, en qué termina esto”, reconoció.

Embed - Faus K on Instagram: "Esa noche volví extasiado, me hizo ver donde estamos parados y lo que unos pibes normales pueden llegar a generar. Por si no saben, hace un tiempo vivo solo acá en Buenos Aires y hay días durísimos, muy duros pero siempre el deseo gana. A veces tengo la confianza en el cielo, y otras veces me quiebro en la duda. En esos momentos busco en donde apoyarme, y quiero que sepan que esa noche me apoyé en ustedes, en todo el amor y la energía positiva que me dieron que indirectamente me decían: “es acá, vale la pena seguir” Así que nada agradecerles a uds, a mis colegas artistas y a todos los que trabajaron para que sea posible. @bonanza.rec @_zentoh @tomasmilo_ @_.miiks @uniclubba" View this post on Instagram

Más allá de lo musical, Faus tiene claro qué busca generar en quienes escuchen el álbum. Su deseo no pasa solo por el impacto sonoro, sino por la conexión emocional.

“Me gustaría que sientan que están comprendidos. Que se sientan escuchados en lo que sienten, en lo que piensan, en esas veces que la cabeza se les va. Hoy no hay tantas letras que te digan ‘yo también lo hago’. Quiero que se sientan escuchados y comprendidos… y a la vez hacérmelo llegar a mí, sentirme uno más de todo eso”, cerró.

Con influencias que se mueven entre el R&B y el pop urbano, pero con una identidad cada vez más marcada, Sobredimensión no solo presenta una nueva etapa para Faus K: también lo posiciona como una de las voces emergentes más personales y auténticas de la escena argentina.