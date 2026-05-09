“Dejé atrás la necesidad de sonar mainstream”: Faus K abre su costado más íntimo con Sobredimensión
En diálogo con minutouno.com, el artista confesó cómo decidió correrse de las expectativas para mostrar, por primera vez, su costado más vulnerable.
Hay discos que nacen de una estrategia, de una búsqueda comercial o de una necesidad de encajar en determinada escena. Pero en el caso de Faus K, Sobredimensión surgió desde otro lugar: uno mucho más personal, introspectivo y honesto.
Con el lanzamiento de “Vogue”, el músico abre oficialmente una nueva etapa artística y presenta el universo conceptual de un álbum que estuvo completamente bajo su control creativo, desde la idea inicial hasta el resultado final.
En diálogo con minutouno.com, Faus explicó que este proyecto nació a partir de una decisión clave: dejar de pensar en lo que se esperaba de él y empezar a crear desde la verdad.
“Dejé atrás las expectativas de que suene bien, de que sea mainstream, por así decirlo. Me metí en lo que me gusta hacer. También dejé atrás el género en sí y me puse a hacer lo que me gustaba”, confesó.
Ese cambio de mirada terminó moldeando el ADN de Sobredimensión, un trabajo atravesado por emociones internas, pensamientos recurrentes y una fuerte necesidad de expresarse sin filtros. Según contó, el disco no apareció como una meta puntual, sino como una consecuencia natural de lo que estaba viviendo.
“No fue una meta hacer un álbum, sino que arrancó de un sentimiento, un feeling interno de sobrepensar las cosas. Y fue muy lindo hacerlo a la posta, porque no había nada exigiendo por atrás, sino que era soltar lo que uno quería soltar”, explicó.
Además del costado emocional, el proyecto también representó un desafío técnico importante, ya que el artista estuvo a cargo de toda la producción. Sin una hoja de ruta cerrada, fue construyendo canción a canción, confiando en la intuición y dejando que el proceso hablara por sí solo.
“Yo no tengo una visión tan clara de lo que quiero para adelante, sino que hago lo que me gusta en el momento. Voy haciendo y me choco con los resultados. Ese es el proceso”, detalló.
Pero quizás el mayor desafío llegó ahora, en la previa del lanzamiento: dejar que esas canciones, cargadas de experiencias y pensamientos personales, empiecen a formar parte de otros.
“Yo estaba bastante guardadito, cubierto, porque mis letras eran normales, tranquilas, no hablaban mucho de mí. Y bueno, ahora me abrí… vamos a ver qué sale, en qué termina esto”, reconoció.
Más allá de lo musical, Faus tiene claro qué busca generar en quienes escuchen el álbum. Su deseo no pasa solo por el impacto sonoro, sino por la conexión emocional.
“Me gustaría que sientan que están comprendidos. Que se sientan escuchados en lo que sienten, en lo que piensan, en esas veces que la cabeza se les va. Hoy no hay tantas letras que te digan ‘yo también lo hago’. Quiero que se sientan escuchados y comprendidos… y a la vez hacérmelo llegar a mí, sentirme uno más de todo eso”, cerró.
Con influencias que se mueven entre el R&B y el pop urbano, pero con una identidad cada vez más marcada, Sobredimensión no solo presenta una nueva etapa para Faus K: también lo posiciona como una de las voces emergentes más personales y auténticas de la escena argentina.
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