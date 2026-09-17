Así es un día de playa de Antonela Roccuzzo en Miami: yoga en un yate y snorkel con delfines
A través de su cuenta de Tiktok, la esposa de Lionel Messi mostró el día de paseo que tuvo junto a sus hijos en Miami. Los detalles y las fotos.
Aprovechando la recta final de las altas temperaturas en la costa de Miami, Antonela Roccuzzo protagonizó una jornada al aire libre cargada de entretenimiento y desconexión en compañía de sus pequeños. A través de un video publicado en su perfil de TikTok, la empresaria rosarina dejó registrado un paseo marítimo en el que convivieron el contacto directo con la naturaleza y la calma del entorno familiar.
La secuencia audiovisual comenzó con una postal bien veraniega. Sobre una toma corta de sus pies descalzos usando sandalias de color blanco mientras caminaba por aguas cristalinas, la esposa de Lionel Messi añadió la frase: “Eso que se siente en verano…”
A partir de ese fragmento inicial, la publicación fue recorriendo postales cambiantes de la travesía a bordo de un yate. Las imágenes captaron la silueta costera de la ciudad, el muelle de embarque y el paisaje bajo un cielo parcialmente cubierto. Uno de los momentos más comentados de la jornada aconteció sobre la cubierta, donde Antonela lució una bikini roja y desplegó su destreza gimnástica al realizar una parada de manos basada en sus prácticas de yoga.
El recorrido marítimo ofreció postales impactantes a medida que la embarcación avanzaba. En un tramo del trayecto, un grupo de delfines emergió a metros de la lancha para acompañar la estela del motor mediante saltos continuos.
Más tarde, la familia hizo un alto en el viaje para practicar snorkel en áreas de aguas turquesas. En ese escenario, uno de los hijos de la pareja se sumergió equipado con su correspondiente kit de buceo. El cierre del compilado audiovisual regaló una vista panorámica de la puesta del sol cayendo sobre los rascacielos de la ciudad de Miami.
Entre el mundo fitness, la vida cotidiana y su costado como lectora de sagas juveniles
Durante este período estival, Roccuzzo ha mantenido una presencia sumamente fluida en sus plataformas digitales, compartiendo fragmentos de sus rutinas de entrenamiento, sus paseos urbanos y los momentos de intimidad junto al astro futbolístico y sus tres hijos.
En una publicación previa realizada semanas atrás, la rosarina sorprendió al enseñar rincones de su hogar y detalles de sus aficiones culturales. En ese conjunto de imágenes se la pudo ver frente a un espejo de dimensiones amplias y en un ambiente de baño con acabados oscuros, luciendo su cabellera peinada con ondas.
Sin embargo, lo que acaparó las miradas de los usuarios fue el mobiliario de su sala de estar: una mesa ratona repleta de ejemplares de literatura de fantasía. Entre los volúmenes exhibidos figuraban títulos icónicos como "Harry Potter", escrita por J.K. Rowling, además de las sagas "A Court of Thorns and Roses" de Sarah J. Maas, "The Folk of the Air" de Holly Black y "Shadow and Bone" de Leigh Bardugo, confirmando de este modo su marcado entusiasmo por las lecturas juveniles.
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