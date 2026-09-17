Así es un día de playa de Antonela Roccuzzo en Miami: yoga en un yate y snorkel con delfines

Entre el mundo fitness, la vida cotidiana y su costado como lectora de sagas juveniles

Durante este período estival, Roccuzzo ha mantenido una presencia sumamente fluida en sus plataformas digitales, compartiendo fragmentos de sus rutinas de entrenamiento, sus paseos urbanos y los momentos de intimidad junto al astro futbolístico y sus tres hijos.

En una publicación previa realizada semanas atrás, la rosarina sorprendió al enseñar rincones de su hogar y detalles de sus aficiones culturales. En ese conjunto de imágenes se la pudo ver frente a un espejo de dimensiones amplias y en un ambiente de baño con acabados oscuros, luciendo su cabellera peinada con ondas.

Sin embargo, lo que acaparó las miradas de los usuarios fue el mobiliario de su sala de estar: una mesa ratona repleta de ejemplares de literatura de fantasía. Entre los volúmenes exhibidos figuraban títulos icónicos como "Harry Potter", escrita por J.K. Rowling, además de las sagas "A Court of Thorns and Roses" de Sarah J. Maas, "The Folk of the Air" de Holly Black y "Shadow and Bone" de Leigh Bardugo, confirmando de este modo su marcado entusiasmo por las lecturas juveniles.