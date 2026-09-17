Solange Abraham habló tras ganar Gran Hermano y explicó cuál fue su estrategia dentro de la casa
La tucumana se consagró campeona de Gran Hermano Generación Dorada y, horas después de apagar las luces de la casa, habló sobre su particular manera de jugar, los enfrentamientos que protagonizó y su vínculo con los demás participantes.
Solange Abraham se convirtió en la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada luego de imponerse en la final ante Yisela “Yipio” Pintos. Después de más de 170 días dentro de la casa, la participante tuvo su primer mano a mano como campeona con Santiago del Moro y repasó las decisiones que tomó durante su recorrido por el reality.
Una de las características que marcó su paso por esta edición fue su constante exposición. Solange quedó nominada en reiteradas oportunidades y protagonizó distintos cruces con sus compañeros, algo que, según explicó, estuvo directamente relacionado con la estrategia que eligió para competir.
“Era una gran señal. Siempre dije que quería estar nominada en la primera o segunda placa, ver si bancan ese tipo de juego, esa escuela. Yo no quise tener conflicto por tenerlo, conté siempre que mi juego fue incomodar y creo que muchos no se supieron adaptar a eso, se quedaron con ser ‘buena o mala persona’. Yo ya dije que fui simplemente una jugadora y no tengo nada personal con nadie”, sostuvo.
La campeona también reconoció que su estrategia tuvo un costo emocional, especialmente por permanecer alejada de su hija Delfina y de su familia durante buena parte de la competencia. Sin embargo, aseguró que decidió sostener su postura hasta el final.
“Fue un juego expuesto y difícil. Me costó el afuera, tener a Delfi y mi familia afuera. Es que me puse la camiseta y no aflojé. Tuve a toda la casa en contra y quiero que eso quede como ejemplo”, expresó.
En ese sentido, Solange volvió a rechazar la etiqueta de “villana” que recibió durante el programa y diferenció su comportamiento dentro de la casa de su vida fuera del reality.
“Yo no me considero la villana, fue un mote que me pusieron. Los villanos fueron los que se metieron con la comida. En mis cartas de juego no estaba eso y vivir esas cosas de adentro era feo, cada vez que me hacía un huevo tenía a 20 personas delante y me la tenía que bancar”, explicó.
Y fue todavía más contundente al describir cómo entendió su participación en esta edición: “No fui un personaje, fui ‘modo jugadora’. En mi vida no tengo peleas con nadie, me llevo bien con mis vecinos y llevo una vida tranquila”.
La acusación contra Andrea del Boca
Durante la entrevista, también apareció uno de los momentos más delicados que protagonizó Solange dentro de la casa. Eugenia Ruiz le planteó una situación relacionada con Andrea del Boca y con su hija, un tema que la campeona reconoció que la afectó especialmente durante la competencia.
Solange aseguró que aquella conversación sobre maternidad no fue casual y apuntó directamente contra la actriz, una de sus rivales durante el juego.
“En esa situación estaba viviendo los peores días con ese tema. Vino y me sacó hablar de eso, hablamos de maternidad y yo lo vi como dos mamás hablando. Fue adrede, Andrea lo planeó para afectarme”, afirmó.
Más allá de los conflictos puntuales, la campeona sostuvo que siempre tuvo claro que estaba participando de un reality y que su objetivo era llegar hasta el final. “A mí me daba lo mismo quién estaba enfrente, yo quería ganar Gran Hermano”, remarcó.
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