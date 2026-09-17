Solange Abraham habló tras ganar Gran Hermano y explicó cuál fue su estrategia dentro de la casa

En ese sentido, Solange volvió a rechazar la etiqueta de “villana” que recibió durante el programa y diferenció su comportamiento dentro de la casa de su vida fuera del reality.

“Yo no me considero la villana, fue un mote que me pusieron. Los villanos fueron los que se metieron con la comida. En mis cartas de juego no estaba eso y vivir esas cosas de adentro era feo, cada vez que me hacía un huevo tenía a 20 personas delante y me la tenía que bancar”, explicó.

Y fue todavía más contundente al describir cómo entendió su participación en esta edición: “No fui un personaje, fui ‘modo jugadora’. En mi vida no tengo peleas con nadie, me llevo bien con mis vecinos y llevo una vida tranquila”.

La acusación contra Andrea del Boca

Durante la entrevista, también apareció uno de los momentos más delicados que protagonizó Solange dentro de la casa. Eugenia Ruiz le planteó una situación relacionada con Andrea del Boca y con su hija, un tema que la campeona reconoció que la afectó especialmente durante la competencia.

Solange aseguró que aquella conversación sobre maternidad no fue casual y apuntó directamente contra la actriz, una de sus rivales durante el juego.

“En esa situación estaba viviendo los peores días con ese tema. Vino y me sacó hablar de eso, hablamos de maternidad y yo lo vi como dos mamás hablando. Fue adrede, Andrea lo planeó para afectarme”, afirmó.

Más allá de los conflictos puntuales, la campeona sostuvo que siempre tuvo claro que estaba participando de un reality y que su objetivo era llegar hasta el final. “A mí me daba lo mismo quién estaba enfrente, yo quería ganar Gran Hermano”, remarcó.