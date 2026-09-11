El tierno posteo de Antonela Roccuzzo para Mateo Messi en su cumpleaños: "Qué suerte tenerte"
Por los 11 años de Mateo, Antonela Roccuzzo compartió imágenes inéditas de su hijo con Lionel Messi y mostró su faceta más divertida.
Mateo Messi cumplió 11 años este jueves 11 de septiembre y su mamá, Antonela Roccuzzo, eligió las redes sociales para dedicarle un especial saludo. Para celebrar al segundo de los tres hijos que tiene con Lionel Messi, la rosarina armó un álbum con diferentes momentos del cumpleañero que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.
Junto a las fotografías, Antonela expresó todo su cariño con unas palabras dedicadas especialmente a Mateo: “Feliz cumple Matu. Nuestra alegría, nuestra locura hermosa. Te amamos infinito. ¡¡Qué suerte tenerte!!”.
Más allá de la emotiva dedicatoria, las imágenes terminaron convirtiéndose en grandes protagonistas de la publicación. En lugar de elegir únicamente las clásicas postales familiares, Roccuzzo mostró diferentes momentos que reflejan el humor y la espontaneidad de su hijo.
Las ocurrencias de Mateo no son una novedad para quienes siguen de cerca a la familia. Desde pequeño, el hijo del medio de Messi y Antonela se caracterizó por sus gestos, bromas y una personalidad descontracturada que en numerosas oportunidades se volvió viral.
Esta vez, las fotografías seleccionadas por su mamá volvieron a dejar al descubierto esa faceta y provocaron numerosas reacciones entre quienes conocen al cumpleañero.
Una de ellas fue Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María y amiga cercana de la familia Messi-Roccuzzo, quien conoce a Mateo desde que era muy chico. Al encontrarse con las imágenes, no pudo evitar hacer referencia a su particular personalidad.
“Jajaja, ¡un personaje! Muy feliz cumple Mateo”, comentó Cardoso en la publicación.
Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, también se sumó a los saludos por los 11 años del pequeño y reaccionó al álbum con emojis de risa y una carita enamorada.
Los famosos que saludaron a Mateo Messi por sus 11 años
El cumpleaños también despertó mensajes de otras personalidades relacionadas con el fútbol y el espectáculo. Claudia Villafañe fue una de las que quiso dejarle unas palabras al hijo de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.
“¡Feliz cumple Mateo que disfrutes muchos tu día! ¡Y seguí divirtiéndote mucho!”, expresó la exesposa de Diego Maradona.
A los mensajes se sumó Carolina Baldini, expareja de Diego Simeone, quien dejó un saludo más breve acompañado por un corazón y varias caritas de risa. Además, destacó el “buen ritmo” de Mateo.
Así, antes de celebrar junto a sus amigos del colegio y del club, Mateo recibió una catarata de mensajes por sus 11 años. Antonela fue la encargada de abrir los festejos virtuales con un álbum que, además de mostrar el crecimiento de su hijo, volvió a reflejar el costado divertido que lo caracteriza.
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