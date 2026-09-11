El tierno posteo de Antonela Roccuzzo para Mateo Messi en su cumpleaños: "Qué suerte tenerte"

Una de ellas fue Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María y amiga cercana de la familia Messi-Roccuzzo, quien conoce a Mateo desde que era muy chico. Al encontrarse con las imágenes, no pudo evitar hacer referencia a su particular personalidad.

“Jajaja, ¡un personaje! Muy feliz cumple Mateo”, comentó Cardoso en la publicación.

Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, también se sumó a los saludos por los 11 años del pequeño y reaccionó al álbum con emojis de risa y una carita enamorada.

Los famosos que saludaron a Mateo Messi por sus 11 años

El cumpleaños también despertó mensajes de otras personalidades relacionadas con el fútbol y el espectáculo. Claudia Villafañe fue una de las que quiso dejarle unas palabras al hijo de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

“¡Feliz cumple Mateo que disfrutes muchos tu día! ¡Y seguí divirtiéndote mucho!”, expresó la exesposa de Diego Maradona.

A los mensajes se sumó Carolina Baldini, expareja de Diego Simeone, quien dejó un saludo más breve acompañado por un corazón y varias caritas de risa. Además, destacó el “buen ritmo” de Mateo.

Así, antes de celebrar junto a sus amigos del colegio y del club, Mateo recibió una catarata de mensajes por sus 11 años. Antonela fue la encargada de abrir los festejos virtuales con un álbum que, además de mostrar el crecimiento de su hijo, volvió a reflejar el costado divertido que lo caracteriza.