Solange Abraham ganó Gran Hermano con más votos que Javier Milei en 2023 y La Libertad Avanza en 2025

Los impactantes números de Gran Hermano frente a la política

La definición del exitoso certamen televisivo superó ampliamente los 30 millones de mensajes en total. Al comparar los resultados finales del reality con las últimas grandes elecciones nacionales, la diferencia numérica resulta muy llamativa. Sin embargo, resulta fundamental aclarar una enorme diferencia de formato: en el programa de televisión una misma persona puede votar más de una vez, a diferencia del estricto sistema único por persona que rige el padrón electoral político.