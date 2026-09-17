Solange Abraham ganó Gran Hermano con más votos que Javier Milei en 2023 y La Libertad Avanza en 2025
La gran final de Gran Hermano marcó un verdadero récord histórico. Solange superó la cantidad de votos que obtuvo el actual presidente en las elecciones.
El cierre definitivo de Gran Hermano dejó cifras verdaderamente impactantes en la pantalla. La histórica consagración de Solange Abraham no solo rompió todos los récords de audiencia, sino que logró superar de forma holgada el inmenso caudal de sufragios que acompañó a la actual gestión presidencial nacional.
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Los impactantes números de Gran Hermano frente a la política
La definición del exitoso certamen televisivo superó ampliamente los 30 millones de mensajes en total. Al comparar los resultados finales del reality con las últimas grandes elecciones nacionales, la diferencia numérica resulta muy llamativa. Sin embargo, resulta fundamental aclarar una enorme diferencia de formato: en el programa de televisión una misma persona puede votar más de una vez, a diferencia del estricto sistema único por persona que rige el padrón electoral político.
Los datos oficiales marcan la siguiente radiografía de sufragios:
- Solange Abraham: la flamante campeona arrasó en los teléfonos y alcanzó los 15.636.245 votos, representando el 51,8% de los cómputos.
- Yipio: la creadora de contenido uruguaya quedó en un muy digno segundo lugar con la altísima suma de 14.549.557 votos (48,2%).
- Javier Milei (2023): en el histórico balotaje presidencial, el líder libertario se consagró como jefe de Estado tras obtener 14.476.462 votos a nivel nacional.
- La Libertad Avanza (2025): en las recientes elecciones legislativas de medio término, el espacio oficialista reunió un total de 9.341.798 votos en todo el país.
De esta manera, la vencedora del ciclo de entretenimiento logró acumular en una sola noche más apoyos virtuales que las voluntades ciudadanas que definieron el rumbo político de la Argentina en las urnas.
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