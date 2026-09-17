Ca7riel y Paco Amoroso forman parte de la banda sonora de GTA 6: el video de la canción

La expectativa en torno a uno de los lanzamientos más importantes de la industria de los videojuegos sumó un nuevo y resonante atractivo. La compañía y desarrolladora Rockstar Games confirmó oficialmente la banda de sonido que musicalizará las calles de Vice City en GTA 6, incorporando en su selecto catálogo a los artistas argentinos Ca7riel y Paco Amoroso.