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Ca7riel y Paco Amoroso forman parte de la banda sonora de GTA 6: el video de la canción

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Rockstar Games confirmó los detalles del esperado álbum musical para la próxima entrega de la saga. El disco incluirá 34 canciones originales.

Ca7riel y Paco Amoroso forman parte de la banda sonora de GTA 6: el video de la canción

Ca7riel y Paco Amoroso forman parte de la banda sonora de GTA 6: el video de la canción

La expectativa en torno a uno de los lanzamientos más importantes de la industria de los videojuegos sumó un nuevo y resonante atractivo. La compañía y desarrolladora Rockstar Games confirmó oficialmente la banda de sonido que musicalizará las calles de Vice City en GTA 6, incorporando en su selecto catálogo a los artistas argentinos Ca7riel y Paco Amoroso.

A través de un comunicado difundido en su sitio web, la empresa anunció la llegada de Grand Theft Auto VI: The Album, cuyo lanzamiento global quedó programado para el próximo 19 de noviembre en consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Según detallaron desde la desarrolladora, el material discográfico contará con más de 34 pistas originales diseñadas para capturar la energía eléctrica de la región de Leonida y Vice City, reuniendo a un elenco de figuras que desafía los límites de los géneros musicales.

El anuncio de Ca7riel y Paco Amoroso y los primeros sencillos de GTA VI

La noticia no tardó en generar repercusión local. Desde la cuenta oficial de Instagram, Ca7riel y Paco Amoroso celebraron su inclusión en el proyecto compartiendo la portada del álbum acompañada por la frase: "GTA nuestro juego favorito".

Este hito llega en un momento consagratorio para los músicos nacionales, quienes recientemente acumularon siete nominaciones de cara a los Latin Grammy 2026.

Junto con el anuncio general, Rockstar habilitó la escucha de los primeros seis sencillos que integran el repertorio y abrió las reservas para las ediciones físicas en formato de vinilo y CD. La lista inicial de cortes lanzados está compuesta por:

  • Yung Lean - Eso es todo (con Future y Metro Boomin)

  • Travis Scott - RHYNO (producido por Guy-Manuel de Homem-Christo)

  • CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred otra vez..., & Etienne de Crécy - Sexy Magic

  • Morgan Wallen - Lo último que necesitas

  • Rauw Alejandro - Macacoa 2000

  • Keith Richards - Luces brillantes, gran ciudad

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Ca7riel y Paco Amoroso forman parte de la banda sonora de GTA 6: el video de la canción

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