Así escaparon los delincuentes que asaltaron la casa de Valeria Mazza

El violento episodio que sacudió a la familia de Valeria Mazza sigue generando conmoción, y en las últimas horas una nueva pieza del rompecabezas se volvió clave para la investigación. C5N emitió las imágenes que registraron el momento exacto en que los delincuentes huían tras el asalto a la vivienda de la modelo, situada en un barrio privado de la provincia de Buenos Aires. En la secuencia se observa cómo los ladrones emprenden la fuga corriendo, en una escena que dista de la metodología profesional que se suele ver en otros golpes delictivos.