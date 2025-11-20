Así escaparon los delincuentes que asaltaron la casa de Valeria Mazza
Las cámaras de seguridad revelaron cómo los jóvenes ladrones huyeron corriendo tras el asalto a la casa de Valeria Mazza, en una secuencia improvisada que ya está incorporada a la investigación judicial.
El violento episodio que sacudió a la familia de Valeria Mazza sigue generando conmoción, y en las últimas horas una nueva pieza del rompecabezas se volvió clave para la investigación. C5N emitió las imágenes que registraron el momento exacto en que los delincuentes huían tras el asalto a la vivienda de la modelo, situada en un barrio privado de la provincia de Buenos Aires. En la secuencia se observa cómo los ladrones emprenden la fuga corriendo, en una escena que dista de la metodología profesional que se suele ver en otros golpes delictivos.
En el material captado se ve con claridad cómo uno de ellos incluso se va quitando la campera en plena corrida, un gesto que llamó la atención de los especialistas que siguieron el caso en vivo, al considerar que se trata de un accionar improvisado, propio de delincuentes poco preparados y sin grandes conocimientos de logística criminal.
Las imágenes fueron aportadas de inmediato a la Justicia, que ahora trabaja con el registro para intentar determinar la identidad de los asaltantes y su recorrido posterior a la fuga. Los videos se convirtieron en un elemento clave para reconstruir paso a paso el movimiento de los ladrones desde que irrumpieron en la propiedad hasta su salida definitiva del barrio.
El intento de robo ocurrió este miércoles cerca del mediodía y empañó el regreso de la modelo y empresaria internacional al país, apenas un mes después de haber vuelto para reencontrarse con su familia. La secuencia delictiva se inició cuando cinco jóvenes saltaron el portón principal y lograron ingresar por el fondo de la vivienda. En ese momento se encontraban en la propiedad la hija del matrimonio, una amiga de ella y dos empleadas domésticas.
Temas
Te puede interesar
El esposo de Valeria Mazza habló tras el asalto a su casa: "Hay que volver sobre el tema de la inseguridad"
Las Más Leídas
Dejá tu comentario