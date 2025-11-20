El esposo de Valeria Mazza habló tras el asalto a su casa: "Hay que volver sobre el tema de la inseguridad"
El empresario dio su testimonio sobre el intento de robo que sufrió la vivienda que comparte con la modelo en San Isidro y relató cómo reaccionó su hija al encontrarse con los intrusos.
La rutina serena de la residencia que Alejandro Gravier y Valeria Mazza poseen en San Isidro se quebró de manera brusca el miércoles por la tarde. Mientras ambos estaban en España por temas laborales, su casa se convirtió en el escenario de un intento de intrusión que podría haber terminado de forma mucho más compleja si no fuera por la reacción inmediata de quienes se encontraban allí. De acuerdo con lo relatado, cinco jóvenes ingresaron a la propiedad, pero fueron descubiertos por Taína, la hija del matrimonio, que en ese momento estaba acompañada por una amiga y dos trabajadores del hogar.
El episodio generó alarma entre las personas cercanas, aunque rápidamente comenzaron a llegar comunicaciones que llevaron alivio. Apenas la novedad se difundió, Alejandro habló con Teleshow desde Madrid, donde estaba en distintas reuniones, y buscó calmar la situación. “Está todo bien”, afirmó. En su explicación detalló: “Está todo controlado y está siendo investigado por la policía. No se llevaron nada porque al ver que había gente, salieron corriendo. Por suerte no pasó a mayores, pero deberemos volver a ver el tema de la seguridad”.
El empresario hizo hincapié en que este tipo de hechos forman parte cotidiana de la vida en el país y señaló que la problemática requiere un cambio profundo. “Estos temas los vemos a diario y son recurrentes. En algún momento esto debe frenarse y creo que todos estamos de acuerdo en que esto no puede pasar en ningún lado, en ninguna casa, sea quien sea. Ojalá sirva para que se pueda mejorar la seguridad de todos y que sea un punto de unión entre todos los argentinos”, manifestó al medio.
Con la situación ya más controlada, Gravier también habló con Desayuno Americano, donde insistió en que San Isidro viene atravesando una serie de situaciones delictivas que afectan a todos los vecinos. “Cuando pasan estas cosas, todos pensamos igual. Así que ojalá sirva para que se pueda solucionar, ya que estas cosas no deberían ocurrir”, apuntó el empresario, reflejando la preocupación generalizada en la zona.
