El esposo de Valeria Mazza habló tras el asalto a su casa: "Hay que volver sobre el tema de la inseguridad"

La rutina serena de la residencia que Alejandro Gravier y Valeria Mazza poseen en San Isidro se quebró de manera brusca el miércoles por la tarde. Mientras ambos estaban en España por temas laborales, su casa se convirtió en el escenario de un intento de intrusión que podría haber terminado de forma mucho más compleja si no fuera por la reacción inmediata de quienes se encontraban allí. De acuerdo con lo relatado, cinco jóvenes ingresaron a la propiedad, pero fueron descubiertos por Taína, la hija del matrimonio, que en ese momento estaba acompañada por una amiga y dos trabajadores del hogar.