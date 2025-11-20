Cinco delincuentes entraron a la casa de Valeria Mazza: su hija estaba sola

La violenta intrusión contrasta fuertemente con el motivo del regreso de Mazza a principios de octubre. La modelo, quien actualmente reside en España donde se desempeña como co-conductora de “Bailando con las Estrellas” en Telecinco, había tomado una pausa en su agenda para celebrar el nacimiento de su sobrino nieto, Bernardo, hijo de su sobrina Catalina Antuña.

El reencuentro familiar, realizado en la residencia de Mazza, fue una ocasión marcada por la alegría. Las imágenes compartidas reflejaron un ambiente de cercanía, con la modelo asumiendo con entusiasmo su nuevo rol de tía abuela. En las postales familiares, se pudo ver a Mazza junto a su hermana Carolina, su madre Mónica Ferreira (quien se convirtió en bisabuela), y sus hijos Taina, Benicio y Tiziano, compartiendo momentos con el recién nacido, cuyo nacimiento en julio representó un hito para la familia, celebrando la continuidad y el crecimiento de sus lazos.

El regreso de Mazza también coincidió con el ruido mediático generado por un reciente episodio de tensión en su programa español. Durante una emisión de Bailando con las Estrellas, Mazza indagó agresivamente sobre la supuesta relación romántica entre el bailarín Matías Roure y su compañera Sara Orriols.

Mazza preguntó directamente a Roure: “¿Qué tan enamorado estás?”, a lo que él respondió: “Estoy tocando el cielo”. Ante la insistencia de la conductora por detalles de la vida privada, Roure replicó con firmeza: “Pero yo no te puedo contar todo. Eso se llama intimidad”. La modelo devolvió la réplica con determinación: “Mira, yo te quiero decir una cosa acá, en Bailando con los Estrellas no hay intimidad”, generando incomodidad en el bailarín.

La situación se extendió fuera del escenario. Roure comentó en la sala de ensayo: “Yo creo que esa noche, ¿sabés qué le pasó a Valeria? No le funcionaban los frenos. No supo frenar. Y hay temas en los que tenés que frenar. Tenés que tener una moral y frenar”. Roure cerró el intercambio con un irónico: “Un besito para Valeria”. La tensión se reavivó en la siguiente gala, con Roure devolviendo el sarcasmo: “Pero hoy estás como más tranqui, es verdad. No sé si meditaste hoy”. Tras un cruce final, Roure concluyó: “Yo te dije que hay una magia que no se puede explicar. Eso está pasando”, a lo que Mazza respondió: “Perfecto”.