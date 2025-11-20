Se viralizó el detrás de escena de la China Suárez con Moria Casán y estallaron los memes: "Yo necesito verlo"
La actriz protagonizó algunos particulares momentos con Mauro Icardi, donde demostró una llamativa dependencia de su pareja, y las redes no perdonaron.
Este lunes por la mañana, salió al aire la entrevista que la China Suárez realizó con Moria Casán para el ciclo "La mañana con Moria" (El Trece), aunque la misma había sido grabada unos días antes. Transcurridas algunas jornadas desde su emisión, ahora se viralizó el detrás de escena de este intercambio y la actitud de la actriz sorprendió a muchos.
Algunos aseguran que Suárez tuvo severas exigencias con Mauro Icardi, otros -en cambio- indicaron que manifestó una excesiva dependencia. Lo cierto es que ciertos momentos no pasaron inadvertidos y tomaron fuerte trascendencia en redes sociales.
"Baby, ¿te ponés de este lado así te veo? ¿Te ponés de este lado así te veo? Yo necesito verlo", comentó la actriz, luego de pedirle a su novio que se cambie de lugar. Seguidamente, aparece un clip donde lo mira sonriendo y le tira un beso. Luego, le remarca: "Baby, el celular... o modo avión", indicándole que silencie el móvil.
Por supuesto, el video no tardó en volverse viral y generó un aluvión de críticas a la expareja de Benjamín Vicuña que, habitualmente, tiene todos los numeritos para los malos comentarios en su contra. Esto es, según algunos, un poco más de letra para quienes ya tienen en la mira a la artista por sus diferentes polémicas.
En líneas generales, la principal crítica a la China fue que su actitud causaba "vergüenza ajena", además de la manera en que llama a su pareja.
Cabe señalar que otra viralización al respecto de esta entrevista, tuvo que ver con que Suárez detalló cómo fue su primer encuentro con Icardi y volvió a repetir frases que había dicho con otras personas. Una de las particularidades que la joven destacó fue que "no sabía que era tan alto", algo que también había dicho cuando inició su romance con Rusherking. De este modo, los internautas hallaron impactantes coincidencias y las plasmaron en un video que no tiene desperdicio.
De esta manera, se demostró que la China Suárez pareciera sentir por todos lo mismo, ver a todos increíbles y altos, y lo que es peor... de todos suele decir que "hubo una conexión difícil de explicar" que "no le había pasado nunca", lo que dejó muy mal parada a la actriz.
Los memes por el detrás de escena de la China Suárez con Moria
