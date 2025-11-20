Se viralizó el detrás de escena de la China Suárez con Moria Casán y estallaron los memes: "Yo necesito verlo"

china suarez moria casan 1

Cabe señalar que otra viralización al respecto de esta entrevista, tuvo que ver con que Suárez detalló cómo fue su primer encuentro con Icardi y volvió a repetir frases que había dicho con otras personas. Una de las particularidades que la joven destacó fue que "no sabía que era tan alto", algo que también había dicho cuando inició su romance con Rusherking. De este modo, los internautas hallaron impactantes coincidencias y las plasmaron en un video que no tiene desperdicio.

De esta manera, se demostró que la China Suárez pareciera sentir por todos lo mismo, ver a todos increíbles y altos, y lo que es peor... de todos suele decir que "hubo una conexión difícil de explicar" que "no le había pasado nunca", lo que dejó muy mal parada a la actriz.

Los memes por el detrás de escena de la China Suárez con Moria

