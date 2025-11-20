Martita Fort expuso la interna familiar detrás de su explosivo mensaje: todos los detalles

La influencer dijo además que el mensaje no fue una respuesta generalizada, sino una aclaración puntual dirigida a una persona. Según sus propias palabras, la repercusión fue mayor de lo que esperaba. “Hay cosas que me gusta responder y dejar en claro, otras en que mi posteo iba sobre algo personal entre Eduardo y yo. A raíz de eso derivaron un montón de quilombos, me escribió gente que nada que ver...”, relató, describiendo cómo un asunto limitado al núcleo familiar se transformó rápidamente en un tema de debate público.

marta fort

Aun así, Marta reconoció que, aunque el desgaste existe, no pierde la esperanza de llegar a un buen entendimiento. Fue directa al hablar de la estructura familiar que la rodea y de la comunicación que muchas veces no fluye.

“Estamos bien. Va a haber un acuerdo, va a existir. Ambos estamos cansados de los medios y ser polémicos. Es una familia complicada en la que no existe una comunicación buena entre todos los pares. Sé que mi familia está muy dividida, yo trato de ser... no sé si la que los une, pero estar con la mente tranquila. No estoy de acuerdo con muchas cosas, pero trato de estar en paz con todos”, aseguró ante las cámaras.