Martita Fort expuso la interna familiar detrás de su explosivo mensaje: todos los detalles
La hija de Ricardo Fort aclaró que su publicación apuntaba a Eduardo, habló del “acoso mediático”, reconoció una familia “muy dividida” y aseguró que busca mantener la paz pese al impacto público.
La inesperada publicación que Marta Fort compartió días atrás en redes sociales dejó al descubierto una crisis puertas adentro del clan Fort y generó una ola de interpretaciones en programas y portales de espectáculos. Alejada de la imagen glamorosa que suele acompañar a su apellido, la joven eligió mostrarse vulnerable y sincera, revelando que atraviesa un conflicto profundo con parte de su entorno familiar.
Frente a las repercusiones, decidió romper el silencio y explicar públicamente qué motivó su descarga, confirmando que el destinatario de esas líneas fue su tío Eduardo, con quien mantiene una relación atravesada por tensiones de larga data. En una entrevista con Puro Show, Martita explicó con calma y sin dramatizar que su intención nunca fue armar un escándalo público, sino comenzar a ordenar una situación desgastante.
“Sinceramente, yo siento que llegué a buenos términos con la familia y no quiero arruinar eso con algo político. Era algo interno que tenía que arreglar con mi familia y no quiero dar más detalles. Fue una semana durísima en la que se hablaron y comentaron un montón de cosas, ahora estoy bien. Lo pude hablar con él, con mis dos tíos y mis primos”, señaló, remarcando que el tema es familiar y que preferiría que continúe tratándose de manera privada.
La influencer dijo además que el mensaje no fue una respuesta generalizada, sino una aclaración puntual dirigida a una persona. Según sus propias palabras, la repercusión fue mayor de lo que esperaba. “Hay cosas que me gusta responder y dejar en claro, otras en que mi posteo iba sobre algo personal entre Eduardo y yo. A raíz de eso derivaron un montón de quilombos, me escribió gente que nada que ver...”, relató, describiendo cómo un asunto limitado al núcleo familiar se transformó rápidamente en un tema de debate público.
Aun así, Marta reconoció que, aunque el desgaste existe, no pierde la esperanza de llegar a un buen entendimiento. Fue directa al hablar de la estructura familiar que la rodea y de la comunicación que muchas veces no fluye.
“Estamos bien. Va a haber un acuerdo, va a existir. Ambos estamos cansados de los medios y ser polémicos. Es una familia complicada en la que no existe una comunicación buena entre todos los pares. Sé que mi familia está muy dividida, yo trato de ser... no sé si la que los une, pero estar con la mente tranquila. No estoy de acuerdo con muchas cosas, pero trato de estar en paz con todos”, aseguró ante las cámaras.
