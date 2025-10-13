Así fue el primer cruce de chicanas entre Maxi López y Wanda Nara en MasterChef Celebrity: "Congelado..."
Durante la presentación de los participantes del reality, la expareja ya protagonizó un picante cruce de chicanas que no tardó en volverse viral.
Tras la definición de La Voz Argentina 2025, Telefe dio inicio a la nueva edición de MasterChef Celebrity con la conducción de Wanda Nara y una extensa lista de famosos participantes, entre la que llamó mucho la atención la presencia de Maxi López.
El exfutbolista y expareja de Wanda se sumó sorpresivamente al reality de cocina, y ya tuvo una primera interacción con su exesposa, que generó risas entre el staff del programa y también repercusiones en las redes sociales.
"Tengo que decir que estoy muy nervioso", reveló el exfutbolista que supo vestir la camiseta de River y de Barcelona, entre tantas, al ser presentado por Nara y frente a la consigna sobre si se había animado a esta exposición.
Sin embargo, la interacción más divertida llegó por un cruce de chicanas sobre los supuestos dotes culinarios de cada uno.
"¿Estuviste viviendo a congelados? ¿Cocinás o no cocinás?", arrancó la conductora, mientras que el participante, sentenció: "Estuve casado y era todo congelado".
Tras la reacción de sorpresa de los compañeros de López, por la clara indirecta hacia la animadora, Wanda recogió el guante, y respondió: "No sabía (cocinar), pero ahora aprendí un poco".
Luego, al momento de revelar sus verdadera sensaciones ante el público, Maxi López dio más detalles sobre su nerviosismo en su incursión en el reality de cocina. "Ahora no solo está el jurado, sino también Wanda", admitió.
¿Quiénes son los 24 participantes de Masterchef Celebrity?
- Pablo Lescano: cantante y líder de Damas Gratis
- Evangelina Anderson: modelo y expareja de Martín Demichelis
- Alex Pelao: influencer y humorista
- Valentina Cervantes: pareja de Enzo Fernández
- Luis Ventura: periodista y Presidente de APTRA
- Sofi Martínez: periodista
- La Joaqui: cantante
- Diego “Peque” Schwartzman: extenista
- Momi Giardina: integrante de Nadie Dice Nada en Luzu
- Maxi López: exfutbolista y expareja de Wanda Nara
- Esteban Mirol: periodista
- Emilia Attias: actriz y DJ
- Andy Chango: cantante y compositor
- Susana Roccasalvo: periodista
- Jorge “Roña” Castro: exboxeador
- Ian Lucas: youtuber
- Claudio “Turco” Husaín: exfutbolista
- Marixa Balli: actriz y panelista en Arriba Bebe en Pop Radio 101.5
- Eugenia Tobal: actriz
- Agustín “Cachete” Sierra: actor
- Miguel Ángel Rodríguez: actor
- Chino Leunis: conductor
- Julia Calvo: actriz
- Sofía “La Reini” Gonet: influencer y expareja de Homero Pettinato
