Así fue el primer cruce de chicanas entre Maxi López y Wanda Nara en MasterChef Celebrity: "Congelado..."

Tras la reacción de sorpresa de los compañeros de López, por la clara indirecta hacia la animadora, Wanda recogió el guante, y respondió: "No sabía (cocinar), pero ahora aprendí un poco".

Luego, al momento de revelar sus verdadera sensaciones ante el público, Maxi López dio más detalles sobre su nerviosismo en su incursión en el reality de cocina. "Ahora no solo está el jurado, sino también Wanda", admitió.

wanda nara maxi lopez

¿Quiénes son los 24 participantes de Masterchef Celebrity?

Pablo Lescano: cantante y líder de Damas Gratis

cantante y líder de Damas Gratis Evangelina Anderson: modelo y expareja de Martín Demichelis

modelo y expareja de Martín Demichelis Alex Pelao: influencer y humorista

influencer y humorista Valentina Cervantes: pareja de Enzo Fernández

pareja de Enzo Fernández Luis Ventura: periodista y Presidente de APTRA

periodista y Presidente de APTRA Sofi Martínez: periodista

periodista La Joaqui: cantante

cantante Diego “Peque” Schwartzman: extenista

extenista Momi Giardina: integrante de Nadie Dice Nada en Luzu

integrante de en Luzu Maxi López: exfutbolista y expareja de Wanda Nara

exfutbolista y expareja de Wanda Nara Esteban Mirol: periodista

periodista Emilia Attias: actriz y DJ

actriz y DJ Andy Chango: cantante y compositor

cantante y compositor Susana Roccasalvo: periodista

periodista Jorge “Roña” Castro: exboxeador

exboxeador Ian Lucas: youtuber

youtuber Claudio “Turco” Husaín: exfutbolista

exfutbolista Marixa Balli: actriz y panelista en Arriba Bebe en Pop Radio 101.5

actriz y panelista en en Pop Radio 101.5 Eugenia Tobal: actriz

actriz Agustín “Cachete” Sierra: actor

actor Miguel Ángel Rodríguez: actor

actor Chino Leunis: conductor

conductor Julia Calvo: actriz

actriz Sofía “La Reini” Gonet: influencer y expareja de Homero Pettinato