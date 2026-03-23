Así fue el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano tras su internación

Antes de acomodarse nuevamente en la dinámica del juego, Andrea consultó si continuaba en placa. Al enterarse de que no estaba nominada, agradeció al público, en un gesto que dejó entrever su alivio.

Su regreso no solo reconfigura el tablero dentro de la casa, sino que también deja abierta la puerta a nuevas estrategias y conflictos. Mientras tanto, las dudas sobre lo ocurrido durante su ausencia siguen latentes y, como suele pasar en el universo de Gran Hermano, será el público quien saque sus propias conclusiones.