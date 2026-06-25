Cómo es y dónde queda La Guaira, el estado declarado zona de desastre en Venezuela tras los dos terremotos

Además de los daños materiales, el servicio eléctrico presentó interrupciones en varios sectores. Sin embargo, el suministro de agua potable y las telecomunicaciones continuaban funcionando con relativa normalidad en gran parte del estado.

terremoto venezuela la guaira Al menos 15 edificios colapsaron en La Guaira

Una de las consecuencias que más conmoción generó fue el derrumbe del hotel Eduard’s, uno de los establecimientos más conocidos de la costa venezolana. Según trascendió, al momento del colapso del edificio, en su interior se encontraban familiares y allegados de integrantes de los equipos de béisbol Guerreros de Lara y Delfines de La Guaira.

terremoto venezuela la guaira El hotel Eduard’s, en La Guaira, Venezuela, totalmente colapsado

Videos difundidos por los propios vecinos y medios locales mostraron calles vacías, edificios destruidos y enormes montañas de escombros, reflejando la magnitud del desastre en el estado norteño.

terremoto venezuela la guaira Derrumbe del hotel Eduard’s, en La Guaira, Venezuela

Además de albergar el principal aeropuerto del país, la región comparte junto a Puerto Cabello gran parte de la actividad portuaria venezolana. Hasta el momento, no se había informado oficialmente el estado de las infraestructuras aduaneras y portuarias tras los terremotos.

La economía local depende en gran medida del turismo. Durante años, la región aprovechó su ubicación frente al Caribe para atraer visitantes con playas, hoteles y edificios residenciales con vistas al mar. Muchos de esas estructuras quedaron seriamente dañadas o reducidas a escombros por los sismos.

terremoto venezuela la guaira Equipos de rescate buscan sobrevivientes entre los escombros tras los terremotos

Desde el miércoles por la tarde, equipos de Protección Civil, bomberos y rescatistas trabajan en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

El antecedente de la tragedia de 1999

La Guaira, conocida hasta 2019 como estado Vargas, ya había sido escenario de una de las mayores catástrofes naturales de la historia venezolana. En diciembre de 1999, lluvias extremas provocaron inundaciones y aludes de gran magnitud que se cobraron la vida de miles de personas.

Aquella tragedia dejó edificios destruidos, vehículos sepultados bajo el barro y miles de familias sin hogar. La magnitud de los daños fue tal que nunca se pudo establecer con precisión la cantidad de víctimas fatales. Las estimaciones difundidas señalaron que murieron entre 10.000 y 30.000 personas.