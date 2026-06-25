Cómo es y dónde queda La Guaira, el estado declarado zona de desastre en Venezuela tras los dos terremotos
El estado costero sufrió graves daños estructurales, con edificios colapsados, cortes de energía y personas desaparecidas entre los escombros.
El estado de La Guaira fue uno de los más afectados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el miércoles a Venezuela. Debido a la magnitud de los daños, la región fue declarada como “zona de desastre”.
Ubicada en el norte, sobre la costa del mar Caribe y a unos 40 minutos de Caracas, La Guaira es considerada una de las zonas estratégicas más importantes de Venezuela y el principal punto de conexión internacional, ya que ahí se encuentra el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.
Aunque el epicentro de los movimientos sísmicos se ubicó en Morón, en el estado Carabobo, las consecuencias fueron especialmente severas en La Guaira. Los reportes preliminares indicaron el derrumbe de al menos 15 edificios, además de importantes daños estructurales en distintas parroquias de la región. Las localidades costeras de Catia La Mar y Playa Grande fueron algunas de las más afectadas.
Además de los daños materiales, el servicio eléctrico presentó interrupciones en varios sectores. Sin embargo, el suministro de agua potable y las telecomunicaciones continuaban funcionando con relativa normalidad en gran parte del estado.
Una de las consecuencias que más conmoción generó fue el derrumbe del hotel Eduard’s, uno de los establecimientos más conocidos de la costa venezolana. Según trascendió, al momento del colapso del edificio, en su interior se encontraban familiares y allegados de integrantes de los equipos de béisbol Guerreros de Lara y Delfines de La Guaira.
Videos difundidos por los propios vecinos y medios locales mostraron calles vacías, edificios destruidos y enormes montañas de escombros, reflejando la magnitud del desastre en el estado norteño.
Además de albergar el principal aeropuerto del país, la región comparte junto a Puerto Cabello gran parte de la actividad portuaria venezolana. Hasta el momento, no se había informado oficialmente el estado de las infraestructuras aduaneras y portuarias tras los terremotos.
La economía local depende en gran medida del turismo. Durante años, la región aprovechó su ubicación frente al Caribe para atraer visitantes con playas, hoteles y edificios residenciales con vistas al mar. Muchos de esas estructuras quedaron seriamente dañadas o reducidas a escombros por los sismos.
Desde el miércoles por la tarde, equipos de Protección Civil, bomberos y rescatistas trabajan en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.
El antecedente de la tragedia de 1999
La Guaira, conocida hasta 2019 como estado Vargas, ya había sido escenario de una de las mayores catástrofes naturales de la historia venezolana. En diciembre de 1999, lluvias extremas provocaron inundaciones y aludes de gran magnitud que se cobraron la vida de miles de personas.
Aquella tragedia dejó edificios destruidos, vehículos sepultados bajo el barro y miles de familias sin hogar. La magnitud de los daños fue tal que nunca se pudo establecer con precisión la cantidad de víctimas fatales. Las estimaciones difundidas señalaron que murieron entre 10.000 y 30.000 personas.
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