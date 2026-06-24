Hay sanción en Gran Hermano: a qué hora ver la gala de nominación de este miércoles
GH sigue su curso tras la salida de Titi Tcherkaski y un nuevo castigo del "Big" podría cambiar los ánimos en la casa más famosa del país. Los detalles.
Tras la salida de Titi Tcherkaski, la casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa horas de suma tensión: este martes, ingresó el Turco García para ver a Mariela Prieto, en medio de la polémica por su notorio acercamiento a Emanuel Di Gioia cuando, en realidad, ella continúa en pareja con el exdeportista.
Ahora bien, este miércoles habrá gala de nominación, como ya es habitual. Pero, además, sonará el teléfono rojo, habrá sanción de Gran Hermano y el líder hará su jugada final para alterar la placa y beneficiar a su equipo. Sin lugar a dudas, la emisión de esta noche vuelve a prometer intensas emociones y cruces asegurados.
Nueva sanción en Gran Hermano
De acuerdo a lo informado por Santiago del Moro en la previa a la gala de nominación, esta noche se conocerá una nueva sanción del "Big". Al momento, el conductor no aportó mayores detalles ni dio pistas de quién o quiénes son los apuntados por el dueño de la casa más famosa del país.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este martes, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario