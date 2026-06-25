La denuncia de Jordania antes de jugar con Argentina en el Mundial 2026: "Rechazo categórico"
La Federación de Jordania denunció el uso comercial no autorizado de la imagen de su selección antes del duelo con Argentina por el Mundial 2026.
La Selección de Jordania vive horas muy especiales en la previa del partido ante Argentina, que marcará el cierre de su primera experiencia en una Copa del Mundo. Aunque ya quedó sin chances de clasificar a los 16avos de final tras las derrotas ante Austria y Argelia, el conjunto asiático atraviesa un momento de enorme repercusión en su país y, en ese contexto, la Federación local salió a hacer una denuncia pública.
A través de una carta abierta, la Federación Jordana manifestó su “rechazo categórico” a la explotación comercial no autorizada de la imagen de la selección nacional y advirtió sobre reiteradas violaciones a sus derechos de propiedad intelectual. El comunicado apareció en medio del furor por la histórica presencia de Al-Nashama en el Mundial 2026.
Según reportó el medio local Roya News, la Federación explicó que detectó que “varias empresas locales y agencias de producción audiovisual” utilizaron sin autorización materiales, imágenes y referencias vinculadas al seleccionado jordano y a su participación en la Copa del Mundo para campañas de marketing y publicidad.
La queja de Jordania antes de jugar con la Selección Argentina en el Mundial 2026
En ese marco, el organismo aclaró que respalda todas las expresiones populares de apoyo al equipo, pero remarcó que no permitirá el uso comercial de su identidad sin una licencia formal. “La Federación reafirmó su pleno apoyo a todas las iniciativas públicas y populares que celebran el logro de la selección nacional”, señalaron, aunque al mismo tiempo insistieron en su “rechazo categórico a cualquier explotación comercial no autorizada”.
Además, la entidad dejó en claro que cualquier acción promocional o publicitaria vinculada con la selección deberá contar con autorizaciones previas por escrito durante el próximo período, para evitar que se sugieran asociaciones oficiales inexistentes con la Federación.
En paralelo a esta situación, la delegación jordana protagonizó un momento de fuerte carga emotiva en su último entrenamiento en Portland. Antes de comenzar la práctica, jugadores y cuerpo técnico realizaron un minuto de silencio y recitaron la Sura Al Fatiha del Corán en memoria del hincha de 20 años que murió durante una estampida en el Anfiteatro Romano de Amán, donde una multitud seguía por pantalla gigante el partido ante Argelia.
Pese a los resultados adversos en el torneo, en Jordania el balance sigue siendo de orgullo absoluto. La clasificación al Mundial fue celebrada como un hecho histórico y, de cara al regreso del plantel, ya comenzaron los pedidos para que el equipo reciba un homenaje oficial.
En las redes sociales y en distintos medios locales, los fanáticos impulsan un recibimiento especial para Al-Nashama, más allá de que el equipo cierre su participación este sábado frente a la campeona del mundo. Para Jordania, la sola presencia en el Mundial 2026 ya quedó marcada como uno de los hitos más importantes de su historia deportiva.
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