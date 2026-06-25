La denuncia de Jordania antes de jugar con Argentina en el Mundial 2026: "Rechazo categórico"

En paralelo a esta situación, la delegación jordana protagonizó un momento de fuerte carga emotiva en su último entrenamiento en Portland. Antes de comenzar la práctica, jugadores y cuerpo técnico realizaron un minuto de silencio y recitaron la Sura Al Fatiha del Corán en memoria del hincha de 20 años que murió durante una estampida en el Anfiteatro Romano de Amán, donde una multitud seguía por pantalla gigante el partido ante Argelia.

Jordania sorprende, le gana a Argelia y por ahora la Selección Argentina no se asegura el primer lugar Jordania sorprende, le gana a Argelia y por ahora la Selección Argentina no se asegura el primer lugar

Pese a los resultados adversos en el torneo, en Jordania el balance sigue siendo de orgullo absoluto. La clasificación al Mundial fue celebrada como un hecho histórico y, de cara al regreso del plantel, ya comenzaron los pedidos para que el equipo reciba un homenaje oficial.

En las redes sociales y en distintos medios locales, los fanáticos impulsan un recibimiento especial para Al-Nashama, más allá de que el equipo cierre su participación este sábado frente a la campeona del mundo. Para Jordania, la sola presencia en el Mundial 2026 ya quedó marcada como uno de los hitos más importantes de su historia deportiva.