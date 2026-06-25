El homenaje a Messi en Gran Hermano llegó a su familia y hubo una emotiva respuesta

Mientras tanto, el cumpleaños del capitán argentino continuó generando homenajes en distintos puntos del país. Artistas, deportistas y personalidades del espectáculo se sumaron a las salutaciones dirigidas al campeón del mundo, que atraviesa un nuevo desafío deportivo con la Selección argentina.

En paralelo, el propio futbolista agradeció las innumerables muestras de afecto recibidas durante la jornada. “Gracias a mi país y a todo el mundo por tantos saludos”, expresó el delantero en sus redes sociales.

Así, un gesto que comenzó como una celebración dentro del reality terminó adquiriendo una dimensión inesperada y alcanzó a la familia de Messi, en una circunstancia signada por la emoción, la admiración colectiva y la perdurable gravitación del ídolo rosarino.