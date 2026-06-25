El homenaje a Messi en Gran Hermano llegó a su familia y hubo una emotiva respuesta
Los participantes celebraron el cumpleaños del capitán argentino dentro de la casa y el gesto terminó teniendo repercusión en el entorno más cercano del futbolista.
La casa de Gran Hermano vivió una escena singular durante la última gala cuando los participantes decidieron homenajear a Lionel Messi por su cumpleaños número 39. El momento, que se produjo en plena transmisión del reality, rápidamente adquirió gran repercusión en las redes sociales y terminó llegando hasta la familia del astro rosarino.
La iniciativa surgió durante la emisión del programa, cuando los jugadores dejaron de lado por algunos minutos la competencia y se unieron para dedicarle un saludo al capitán de la Selección argentina. El clima festivo se apoderó de la casa y generó una inmediata respuesta entre los televidentes.
La secuencia no pasó inadvertida fuera del reality. Con el correr de las horas, el homenaje logró alcanzar al círculo íntimo del futbolista y provocó una devolución que emocionó a los participantes y a los seguidores del programa.
“Ellos lo agradecen”, fue el mensaje que trascendió respecto de la reacción de los padres del rosarino, quienes habrían recibido con afecto la muestra de cariño nacida dentro de la casa más famosa del país.
La noticia generó una fuerte repercusión en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el carácter entrañable del episodio y la enorme dimensión popular que conserva Messi, incluso en ámbitos completamente alejados del fútbol.
Mientras tanto, el cumpleaños del capitán argentino continuó generando homenajes en distintos puntos del país. Artistas, deportistas y personalidades del espectáculo se sumaron a las salutaciones dirigidas al campeón del mundo, que atraviesa un nuevo desafío deportivo con la Selección argentina.
En paralelo, el propio futbolista agradeció las innumerables muestras de afecto recibidas durante la jornada. “Gracias a mi país y a todo el mundo por tantos saludos”, expresó el delantero en sus redes sociales.
Así, un gesto que comenzó como una celebración dentro del reality terminó adquiriendo una dimensión inesperada y alcanzó a la familia de Messi, en una circunstancia signada por la emoción, la admiración colectiva y la perdurable gravitación del ídolo rosarino.
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