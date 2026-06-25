Cerró tras 50 años de actividad una empresa alimenticia 100% capital argentino

Según explicó, el cierre se produce en un contexto económico que complicó seriamente la sustentabilidad del negocio. Entre los factores señalados aparecen el incremento constante de los costos operativos, las dificultades para competir en el mercado y la retracción de la demanda, un fenómeno que afecta a numerosas empresas vinculadas al consumo interno.

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

“La pérdida de competitividad, el constante incremento de los costos operativos y una fuerte retracción del consumo nos colocaron en una situación que impide continuar desarrollando nuestro proyecto de manera viable y sustentable”, indicó la firma en el comunicado. La empresa puso especial énfasis en el impacto humano de la decisión y destacó que detrás de cada emprendimiento existen trabajadores, familias y proyectos de vida que se construyen a lo largo de los años. En ese sentido, remarcó que el cierre representa mucho más que la finalización de una actividad comercial.

Derrumbe del consumo

La disociación entre el relato de Milei y Caputo, parece ser cada vez mayor. Mientras todos los indicadores ratifican que el consumo masivo está en caída libre, en las huestes libertarias celebran un supuesto boom de consumo que en las calles casi nadie logra ver.

Y lo cierto es que las estadísticas "se empeñan" en desmentir el relato oficialista a pesar de los denodados esfuerzos de los libertarios por sostenerlo. Así lo dejó en evidencia el último informe de la consultora Scentia que advierte que en mayo el consumo cayó otro 1,6% interanual en la suma de todos los canales considerados mientras que en la medición desestacionalizada (contra el mes previo) se mantuvo estable con un muy magro avance del 0,1%.

caida del consumo

De esta manera en los primeros cinco meses del año el consumo masivo registra una caída del 3% en la comparación con el mismo periodo de 2025.

Sin embargo el dato más contundente que desarma el relato libertario es la comparación con las estadísticas registradas en enero de 2023. Tomando enero 2023 como base 100, el consumo masivo de mayo de 2026 se ubicó en 84,8 puntos, lo que implica que el volumen total de ventas se encuentra casi 16 puntos por debajo de ese punto de partida. La serie muestra que el pico se alcanzó en diciembre de 2023 (primer mes del gobierno de Milei), cuando el índice llegó a 111, y desde entonces la tendencia fue descendente.

El detalle por canales de venta mostró desempeños dispares. Los mayores retrocesos interanuales correspondieron a supermercados y mayoristas, mientras farmacias y comercio electrónico cerraron el mes con cifras positivas.

deuda

El consumo en supermercados cayó 4,2% frente a mayo de 2025 mientras que en mayoristas la caída fue de 1,6 por ciento. En autoservicios independientes, el descenso fue de 1,3 por ciento al tiempo que en kioscos y almacenes de barrio la retracción fue de 0,8 por ciento. Por el contrario, las farmacias crecieron 2,3% interanual y el comercio electrónico avanzó 29,9 por ciento.