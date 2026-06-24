Tensión total en Gran Hermano: Yanina Zilli estalló contra Manuel y le gritó: "¡Pará un poco loco!"

"Te grito yo porque me cansaste, es una falta de respeto agarrar el control del aire y hacer lo que querés", retrucó la participante, visiblemente enojada.

En medio de la discusión también intervino Andrea del Boca, quien respaldó el reclamo y recordó un episodio reciente relacionado con la temperatura del ambiente. "Háganse cargo, a la noche lo pusieron en 19", señaló.

Embed - A LOS GRITOSZILLI vs MANUANDREA vs SOLPINCOYA vs MANU y YIPIOGRAN HERMANO

Mientras la discusión avanzaba, algunos jugadores observaron la escena con sorpresa. Manuel continuó con sus tareas domésticas lavando los platos, mientras que Yipio siguió el intercambio desde la habitación con una actitud mucho más relajada.

Lo que parecía una simple diferencia de opiniones sobre el uso del aire acondicionado terminó revelando tensiones que venían acumulándose desde hace tiempo. Una vez más, un detalle cotidiano terminó desencadenando uno de los cruces más fuertes de las últimas horas dentro de la casa.