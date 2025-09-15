El Gobierno oficializó la restitución del ministerio del Interior y la designación de Lisandro Catalán

Está previsto que a las 11 Milei le tome juramento a Catalán que quedará de esa manera de manera oficial al frente de Interior. De todas maneras el flamante ministro ya tuvo su debut el jueves pasado, cuando encabezó el más que magro primer encuentro de la denominada mesa federal.

De acuerdo con el decreto 658/2025 que modifica la estructura del Gobierno nacional, el nuevo ministerio del Interior asume un rol central en la estructura del Ejecutivo, con competencias ampliadas que abarcan desde la gestión política interna hasta la política ambiental, el turismo y el deporte.

La decisión se fundamenta en la necesidad de “adecuar las previsiones de la referida Ley de Ministerios” para “una mejor gestión de las atribuciones asignadas al Poder Ejecutivo Nacional”.

