El Gobierno oficializó la restitución del ministerio del Interior y la designación de Lisandro Catalán
Tras la debacle electoral en provincia de Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei busca profundizar, hasta ahora sin éxito, el diálogo con las provincias
La debacle electoral del gobierno de Javier Milei en provincia de Buenos Aires obligó a la Casa Rosada a recalcular su estrategia de cara a las Legislativas nacionales del 26 de octubre próximo. En ese camino, y tras haber dinamitado en reiteradas oportunidades los puentes de comunicación con las provincias, el gobierno libertario busca recomponer el siempre delicado vínculo.
Para ello decidió restituir el Ministerio del Interior y avanzar en la designación de Lisandro Catalán en el cargo que había ocupado por última vez el ahora Jefe de Gabinete, Guillermo Francos antes, de la eliminación de esa cartera en 2024. Milei también lanzó la semana pasada la "Mesa Política Federal". Un lanzamiento que desde la foto inicial dejó en claro que no pasará de ser precisamente eso, apenas una foto. Solo tres gobernadores acudieron al encuentro en Casa Rosada.
La restitución del Ministerio del Interior y la designación de Catalán quedaron plasmadas en los Decreto 658/2025 y 672/2025 publicados hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y Francos.
La designación de Catalán llegó en la previa de un día que tendrá mucha actividad política. Milei encabezará hoy reuniones de las mesas nacional y bonaerense y luego le tomará juramento a Catalán. El mandatario libertario cerrará su agenda de este lunes con una cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026.
Está previsto que a las 11 Milei le tome juramento a Catalán que quedará de esa manera de manera oficial al frente de Interior. De todas maneras el flamante ministro ya tuvo su debut el jueves pasado, cuando encabezó el más que magro primer encuentro de la denominada mesa federal.
De acuerdo con el decreto 658/2025 que modifica la estructura del Gobierno nacional, el nuevo ministerio del Interior asume un rol central en la estructura del Ejecutivo, con competencias ampliadas que abarcan desde la gestión política interna hasta la política ambiental, el turismo y el deporte.
La decisión se fundamenta en la necesidad de “adecuar las previsiones de la referida Ley de Ministerios” para “una mejor gestión de las atribuciones asignadas al Poder Ejecutivo Nacional”.
Decreto 658/2025:
Decreto 672/2025:
