Bad Bunny en River: hizo doble sold out y anunció una tercera fecha

El “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” dará vida al álbum, sumergiendo por completo al público en su mundo y celebrando la esencia y cultura de las raíces puertorriqueñas de Bad Bunny.

Como parte de este histórico tour Bad Bunny visitará nuevamente la Argentina el año próximo. Las primeras dos fechas confirmadas para los días 13 y 14 de febrero se agotaron en tiempo récord y ahora agrega una tercera fecha para el 15 de febrero.

