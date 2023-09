Fuerte cruce entre Coti Romero y Conejo Quiroga tras la infidelidad del cordobés

Pero no se quedó allí: "Y a mí no me vengan con ser tóxica o no, cuando tenes una intuición de que algo no está yendo bien, te pasa algo por el corazón y la mente. Me atendió muy nervioso y fue todo muy raro, entonces yo dije 'hasta acá llegué', porque yo también cometí errores pero nunca a tal punto, una cosa super fuerte".

EL FUERTE CRUCE ENTRE COTI ROMERO Y ALEXIS QUIROGA EN EL BAILANDO 2023

Apenas comenzó el programa este lunes, Coti Romero y Alexis Quiroga se cruzaron en el piso del Bailando 2023 y se generó un tenso momento.

La correntina arrancó muy angustiada el vivo y su ex pareja admitió lo que hizo. "Fue un error. No voy a negar algo que está en evidencia", comenzó diciendo Conejo.

Y siguió: "Fue un fin de semana que fui a Córdoba, una noche de boliche y un poco excedido de copas". Luego, fue consultado si en ese momento estaba en pareja con Constanza y explicó: "No estábamos de novios, pero estábamos en comunicación para retomar la relación".

Ante esto, Coti respondió: "A mí me duele mucho este tema. Pero no voy a permitir que se digan mentiras porque sí estábamos juntos, pero el no quería contarlo públicamente y ahora entiendo por qué".