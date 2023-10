Bailando 2023: Marcelo Tinelli confirmó el romance entre Nenu López y Martín Salwe

Con una cuota de humor, ella respondió: “Por eso me vine de África”. “Me quedé sin voz”, comentó Nenu a continuación, lo que despertó la curiosidad de Tinelli, quien quiso saber: “¿Anoche que hiciste?”. “No, me dormí tarde”, le contestó de inmediato.

Lejos de terminar ahí, Tinelli fue por más. "Y ahí tenés como el labio más marcado acá. ¿Te mordieron ahí, no?”, disparó el conductor. “No, no sé…no me acuerdo”, dijo ella.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1712273835267928111&partner=&hide_thread=false MUCHO AMOR ENTRE NENU Y SALWE: CONFIRMADA LA NUEVA PAREJA DEL #Bailando2023 @cuervotinelli pic.twitter.com/GzbqR7PCiP — América TV (@AmericaTV) October 12, 2023

“¿Con quién estuviste anoche? ¿Con Salwe? ¿Tomaron el vino?”, volvió a decir Marcelo en cuanto a la foto que mostraron en pantalla en la anterior edición en la que Martín le envió una foto a Cris Vanadía, conductor del streaming del Bailando 2023 para hacerle saber a Nenu que la estaba esperando en su casa con la cena ya lista.

A raíz de esto, bailarina explicó: “Y si, ví esa foto del sushi y dije: ‘Bueno, pobre…tengo que ir’”. “Y fuiste a la casa de Salwe. ¿Y?”, le retrucó Tinelli.

“Y fuí”, aclaró ella con una gran sonrisa en su rostro, visiblemente nerviosa. “¿Y hasta que hora estuvieron con Salwe?”, quiso saber Marcelo. “Hasta las 4”, contestó ella para contar que se quedó a dormir en la casa del locutor.