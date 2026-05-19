¿Rociadas de amor? Los famosos que durmieron en el hotel de los Martín Fierro

evely botto fede bal Fede Bal y Evelyn Botto

Otros asuntos

Otro de los focos calientes de la noche fue el premio de Wanda Nara como mejor conductora femenina. La consagración generó incomodidad entre varias figuras presentes y, según trascendió, hubo caras largas, comentarios filosos y un clima raro apenas se anunció el ganador.

Incluso Ángel de Brito aseguró después que el salón quedó prácticamente en silencio y que el aplauso fue mucho más frío de lo esperado para una de las categorías importantes de la noche. Como si faltara algo, Yanina Latorre también quedó envuelta en comentarios por su reacción posterior a la gala.

Mientras tanto, otros nombres como Evangelina Anderson e Ian Lucas aparecieron mencionados en distintas versiones sobre encuentros privados y charlas hasta altas horas de la madrugada.

Nada confirmado. Todo comentado. Exactamente el combustible favorito del espectáculo argentino. Porque si algo quedó claro después de estos Martín Fierro 2026 es que la ceremonia terminó cerca de la medianoche, pero el verdadero show recién arrancó cuando se cerraron las puertas de las habitaciones del Hilton.