¿Rociadas de amor? Los famosos que durmieron en el hotel de los Martín Fierro
Pasillos calientes, habitaciones cruzadas y una supuesta nueva pareja: el after de los premios dejó más escándalos que estatuillas.
La entrega de los Martín Fierro 2026 terminó, pero la verdadera función habría arrancado cuando se apagaron las cámaras. Pasillos interminables, famosos entrando y saliendo de habitaciones y versiones de romances secretos convirtieron al Hilton de Puerto Madero en una especie de “Gran Hermano VIP” después de la ceremonia.
La bomba explotó este lunes en La mañana con Moria, donde aseguraron que varios invitados decidieron quedarse a dormir en el hotel y que durante toda la madrugada hubo movimientos que no pasaron desapercibidos.
“Había gente que se pasaba de habitación a otra”, deslizaron en el programa conducido por Moria Casán, alimentando todavía más la maquinaria de rumores que suele activarse después de cada gran evento de la farándula argentina.
Entre todos los nombres que circularon, los que más fuerte sonaron fueron los de Fede Bal y Evelyn Botto. Según comentaron al aire, la química entre ambos habría sido evidente durante toda la noche y más de uno empezó a hablar de una posible nueva pareja nacida entre brindis, alfombra roja y ascensores del Hilton.
Por ahora no hubo confirmaciones, pero en el mundo del espectáculo argentino alcanza con una mirada sostenida en un lobby para que empiece una novela.
Otros asuntos
Otro de los focos calientes de la noche fue el premio de Wanda Nara como mejor conductora femenina. La consagración generó incomodidad entre varias figuras presentes y, según trascendió, hubo caras largas, comentarios filosos y un clima raro apenas se anunció el ganador.
Incluso Ángel de Brito aseguró después que el salón quedó prácticamente en silencio y que el aplauso fue mucho más frío de lo esperado para una de las categorías importantes de la noche. Como si faltara algo, Yanina Latorre también quedó envuelta en comentarios por su reacción posterior a la gala.
Mientras tanto, otros nombres como Evangelina Anderson e Ian Lucas aparecieron mencionados en distintas versiones sobre encuentros privados y charlas hasta altas horas de la madrugada.
Nada confirmado. Todo comentado. Exactamente el combustible favorito del espectáculo argentino. Porque si algo quedó claro después de estos Martín Fierro 2026 es que la ceremonia terminó cerca de la medianoche, pero el verdadero show recién arrancó cuando se cerraron las puertas de las habitaciones del Hilton.
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