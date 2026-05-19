Karol G llega por primera vez a River con su nueva gira mundial: cómo sacar las entradas

Karol G

Con este proyecto, la cantante explora distintos géneros de raíz latina como el merengue, la bachata, la salsa, la cumbia y el reggaetón, en una propuesta cargada de identidad, color y emoción. Todo eso se traslada al vivo con una puesta visual de gran escala y una conexión directa con sus fans.

El nuevo tour llega además después del fenómeno global de “Mañana Será Bonito Tour”, una gira que vendió más de 2.3 millones de entradas en 62 fechas y superó los 300 millones de dólares en recaudación. Entre sus hitos más importantes estuvieron las cuatro noches consecutivas agotadas en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Con más de 117 mil millones de reproducciones acumuladas, más de 310 certificaciones Platino de la RIAA y un GRAMMY® al Mejor Álbum de Música Urbana, KAROL G se consolidó como una de las artistas femeninas más influyentes y escuchadas del planeta. Además, “MAÑANA SERÁ BONITO” quedó en la historia al transformarse en el primer disco en español de una artista femenina en debutar en el número uno del Billboard 200.

Todo lo que tenés que saber para sacar las entradas y decir presente en su show

Las entradas para el show en River tendrán una preventa exclusiva Mastercard Banco Nación que comenzará el miércoles 20 de mayo a las 12 hs, con la posibilidad de acceder a hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Mastercard BNA.

Por su parte, la venta general estará habilitada desde el jueves 21 de mayo a las 12 hs., con todos los medios de pago y el beneficio de hasta 3 cuotas sin interés para clientes Mastercard Banco Nación, a través de All Access.