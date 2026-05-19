Karol G llega por primera vez a River con su nueva gira mundial: cómo sacar las entradas
Karol G llegará el 5 de febrero a River con “Viajando por el mundo - Tropitour”, una gira que celebra el poder de la música latina.
KAROL G anunció su esperado regreso a la Argentina y confirmó un show histórico en el Estadio River Plate para el próximo 5 de febrero. La artista desembarcará en Buenos Aires con “Viajando por el mundo - Tropitour”, la gira más ambiciosa de toda su carrera, que ya genera furor y récords de ventas en distintas partes del mundo.
Karol G inicia su gira 'Tropitour' en Argentina
El anuncio llega después de un momento clave en la carrera de la cantante colombiana, que recientemente hizo historia en Coachella al convertirse en la primera artista latina en encabezar el reconocido festival estadounidense. Su presentación fue celebrada a nivel global como un homenaje a la cultura latina y marcó un antes y un después dentro de la industria musical.
En ese contexto, la cantante lanzó “Viajando Por El Mundo Tropitour”, una gira que pasó de 39 a 63 shows confirmados en estadios de ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Miami, Barcelona, Madrid, Bogotá, Ciudad de México, Lima, Quito y Santiago de Chile. En varios destinos, las fechas extra se agotaron en cuestión de horas.
Ahora, el tour sumará una parada muy especial: su primer show en el Monumental. La llegada de KAROL G a River representa un nuevo capítulo en la relación de la artista con el público argentino, que en cada visita respondió con entradas agotadas, acampes y una euforia masiva.
La gira acompaña el lanzamiento de “TROPICOQUETA”, su álbum de 2025 que debutó en el puesto número uno del chart Top Latin Albums de Billboard. El disco se convirtió además en el cuarto trabajo consecutivo de la artista en alcanzar ese lugar y logró la semana con más reproducciones en Estados Unidos para un álbum latino realizado por una mujer.
Con este proyecto, la cantante explora distintos géneros de raíz latina como el merengue, la bachata, la salsa, la cumbia y el reggaetón, en una propuesta cargada de identidad, color y emoción. Todo eso se traslada al vivo con una puesta visual de gran escala y una conexión directa con sus fans.
El nuevo tour llega además después del fenómeno global de “Mañana Será Bonito Tour”, una gira que vendió más de 2.3 millones de entradas en 62 fechas y superó los 300 millones de dólares en recaudación. Entre sus hitos más importantes estuvieron las cuatro noches consecutivas agotadas en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.
Con más de 117 mil millones de reproducciones acumuladas, más de 310 certificaciones Platino de la RIAA y un GRAMMY® al Mejor Álbum de Música Urbana, KAROL G se consolidó como una de las artistas femeninas más influyentes y escuchadas del planeta. Además, “MAÑANA SERÁ BONITO” quedó en la historia al transformarse en el primer disco en español de una artista femenina en debutar en el número uno del Billboard 200.
Todo lo que tenés que saber para sacar las entradas y decir presente en su show
Las entradas para el show en River tendrán una preventa exclusiva Mastercard Banco Nación que comenzará el miércoles 20 de mayo a las 12 hs, con la posibilidad de acceder a hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Mastercard BNA.
Por su parte, la venta general estará habilitada desde el jueves 21 de mayo a las 12 hs., con todos los medios de pago y el beneficio de hasta 3 cuotas sin interés para clientes Mastercard Banco Nación, a través de All Access.
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