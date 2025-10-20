Bandana vuelve para festejar 25 años de carrera: los detalles
La banda pop, que marcó a toda una generación, anunció su regreso a los escenarios para recordar una gran época.
Bandana es de las bandas que marcó a toda una generación y tras su separación, el público esperó su regreso. En las últimas horas, se supo que el fenómeno pop vuelve a los escenarios para celebrar sus 25 años y la gente enloqueció.
El gran regreso será el domingo 23 de noviembre, en el marco de L.A.T.M. +35, la reconocida propuesta creada por DJ Tommy Muñoz. En esta edición especial, Bandana será la gran protagonista, presentando un show renovado que combinará su esencia original con una puesta moderna, celebrando así un cuarto de siglo de historia y música.
Las entradas estarán a la venta a partir del lunes 20 de Octubre a las 15 hs a través de flashpass.
Con Lissa, Lowrdez, Valeria y Virginia nuevamente reunidas, la banda ícono de los 2000 vuelve para revivir la energía, la complicidad y el espíritu que la convirtió en un verdadero símbolo del pop nacional.
Tras haberse convertido en un emblema de una época con éxitos inolvidables como “Guapas”, “Maldita noche”, “Hasta el día de hoy” y “Llega la noche”, Bandana se prepara para reencontrarse con su público en un espectáculo único, lleno de emoción, baile y nostalgia.
Germán Tripel confesó la mala relación que había entre Mambrú y las Bandana: "Siempre nos tuvieron..."
Durante su participación en La Peña de Morfi (Telefe) este domingo, Germán Tripel recordó cómo era la relación entre Mambrú y el grupo femenino Bandana, dos bandas que marcaron a toda una generación en los 2000.
El artista no solo repasó los enfrentamientos entre ambos grupos, sino que también reflexionó sobre los motivos que generaban esa tensión.
“Nosotros nunca estuvimos involucrados en la cosa mediática, más que algún intercambio con alguna Bandana. Siempre nos tuvieron bronca, no sabemos por qué”, comenzó Tripel en el ciclo de Telefe, y agregó: “Lo hablamos con ellas, sobre todo con Lowrdez, que la queremos mucho, pero nosotros éramos la parte más rebelde de todo lo que era RGB y teníamos otras libertades”.
El cantante también se refirió al contexto de la industria en ese momento y a las diferencias entre hombres y mujeres en la escena musical: “También era una sociedad más machista, entonces los hombres estábamos con las remeritas cortas y ya teníamos el show armado, pero las chicas tenían que armar algo mucho más grande para llamar la atención”, explicó sobre la dinámica con Bandana.
Tripel continuó contando cómo se fue desarrollando la relación con la banda femenina: “Nosotros salimos un año después de ellas y perdieron un poco el spot, y nosotros como varones éramos cinco que nos juntábamos a comer asado y que no entendíamos por qué, pero después lo entendimos. No las vi más a las Bandana”, concluyó, dejando en claro que, aunque había rivalidad, también había respeto y cercanía con algunas integrantes.
En 2005, apenas cuatro años después de su formación, se anunciaba la disolución de Mambrú, una noticia que sorprendió a sus fans y marcó el cierre de una etapa importante para la banda. La información oficial indicaba que los cinco integrantes tenían intención de comenzar sus carreras en solitario, un plan que finalmente se cumplió con cada uno de ellos.
