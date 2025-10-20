Bandana vuelve para festejar 25 años de carrera: los detalles

Embed - L.A.T.M + 35 on Instagram: " Buenos Aires, nos volvemos a encontrar. La TM+35 llega con una noche histórica: Bandana en vivo Una fecha que promete romper todo. 23 de noviembre – Moscú Buenos Aires @moscubuenosaires 10:00 PM Entradas ya disponibles en flashpass.com.ar DJ Set extendido de @tommymuñozdj DJ’s invitados: @bochamunoz , @ottobunge , @lasalemandjs" View this post on Instagram A post shared by L.A.T.M + 35 (@latm.35)

Germán Tripel confesó la mala relación que había entre Mambrú y las Bandana: "Siempre nos tuvieron..."

Durante su participación en La Peña de Morfi (Telefe) este domingo, Germán Tripel recordó cómo era la relación entre Mambrú y el grupo femenino Bandana, dos bandas que marcaron a toda una generación en los 2000.

El artista no solo repasó los enfrentamientos entre ambos grupos, sino que también reflexionó sobre los motivos que generaban esa tensión.

“Nosotros nunca estuvimos involucrados en la cosa mediática, más que algún intercambio con alguna Bandana. Siempre nos tuvieron bronca, no sabemos por qué”, comenzó Tripel en el ciclo de Telefe, y agregó: “Lo hablamos con ellas, sobre todo con Lowrdez, que la queremos mucho, pero nosotros éramos la parte más rebelde de todo lo que era RGB y teníamos otras libertades”.

El cantante también se refirió al contexto de la industria en ese momento y a las diferencias entre hombres y mujeres en la escena musical: “También era una sociedad más machista, entonces los hombres estábamos con las remeritas cortas y ya teníamos el show armado, pero las chicas tenían que armar algo mucho más grande para llamar la atención”, explicó sobre la dinámica con Bandana.

Tripel continuó contando cómo se fue desarrollando la relación con la banda femenina: “Nosotros salimos un año después de ellas y perdieron un poco el spot, y nosotros como varones éramos cinco que nos juntábamos a comer asado y que no entendíamos por qué, pero después lo entendimos. No las vi más a las Bandana”, concluyó, dejando en claro que, aunque había rivalidad, también había respeto y cercanía con algunas integrantes.

En 2005, apenas cuatro años después de su formación, se anunciaba la disolución de Mambrú, una noticia que sorprendió a sus fans y marcó el cierre de una etapa importante para la banda. La información oficial indicaba que los cinco integrantes tenían intención de comenzar sus carreras en solitario, un plan que finalmente se cumplió con cada uno de ellos.