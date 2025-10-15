Telefe anunció el regreso de Popstars: cuándo es el estreno y de qué se trata
El canal de las pelotas sorprendió a todos con una nueva noticia y el reconocido reality volverá a salir al aire.
PopStars, el reality que dio origen a Bandana y Mambrú, regresará a la pantalla chica en 2026 a través de Telefe y sorprendió a todo el público.
Este martes, durante el partido de la Selección Argentina ante Puerto Rico, el canal de las pelotas oficializó el regreso del programa con una breve promoción que dio a conocer nueva estética del logo que acompañará la tercera edición del reality, el cual lanzó al estrellato a dos de las bandas más icónicas de los 2000.
Con It’s Raining Men de Geri Halliwell sonando de fondo, el anuncio presentó la renovada imagen del logo que marcará la tercera edición del recordado programa: "¡Lo esperaste, lo soñaste! ¡Preparaté! ¡En 2026, tu show está por comenzar! ¡Si! ¡Vuelve Popstars por Telefe!".
En su primera edición, el reality fue furor y convocó más de 4.000 jóvenes de todo el país para formar una banda pop femenina mediante un casting masivo.
Este gran formato hizo que naciera Bandana, un fenómeno musical que marcó a toda una generación. La banda integrada por Lissa Vera, Lowrdez (Lourdes Fernández), Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi, anzaron su disco debut homónimo a fines de 2001 bajo el sello BMG Internacional.
La convocatoria tendrá como objetivo buscar a mujeres de todo el país que quieran cantar, bailar y brillar para alcanzar su sueño de ser estrellas pop.
Hace 25 años, Popstars fue un formato que cambió la historia de la televisión y encendió los sueños de toda una generación.
El anuncio sorpresa de Telefe durante el partido de la Selección Argentina: de qué trata
Desde hace algunos días, en la pantalla de Telefe se vienen viendo algunas publicidades extrañas y que llamó la atención del público. Como suele ocurrir, esto despertó la curiosidad de todos y abrió un gran debate sobre lo que puede ser, hasta que fue develado el misterio este martes.
Muchos aseguraban que sería un nuevo reality show y otros que presentarían algún nuevo show. Lo cierto es que nadie del canal había hecho algún comentario al respecto y la incertidumbre continuaba.
Lo único concreto era que el misterio se iba a revelar este martes, durante la transmisión del partido de la Selección Argentina y dejará a todos con la boca abierta.
Y así fue: Telefe finalmente anunció el regreso, para el año que viene, de "Popstars", el reality que lanzó las carreras de Bandana y Mambrú.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario