Telefe anunció el regreso de Popstars: cuándo es el estreno y de qué se trata

La convocatoria tendrá como objetivo buscar a mujeres de todo el país que quieran cantar, bailar y brillar para alcanzar su sueño de ser estrellas pop.

Hace 25 años, Popstars fue un formato que cambió la historia de la televisión y encendió los sueños de toda una generación.

El anuncio sorpresa de Telefe durante el partido de la Selección Argentina: de qué trata

Desde hace algunos días, en la pantalla de Telefe se vienen viendo algunas publicidades extrañas y que llamó la atención del público. Como suele ocurrir, esto despertó la curiosidad de todos y abrió un gran debate sobre lo que puede ser, hasta que fue develado el misterio este martes.

Muchos aseguraban que sería un nuevo reality show y otros que presentarían algún nuevo show. Lo cierto es que nadie del canal había hecho algún comentario al respecto y la incertidumbre continuaba.

Lo único concreto era que el misterio se iba a revelar este martes, durante la transmisión del partido de la Selección Argentina y dejará a todos con la boca abierta.

Y así fue: Telefe finalmente anunció el regreso, para el año que viene, de "Popstars", el reality que lanzó las carreras de Bandana y Mambrú.