El anuncio sorpresa de Telefe durante el partido de la Selección Argentina: de qué trata

Cabe señalar que, en esta nueva edición, participan Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leones, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evagelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodriguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valenina Cervantes.

Y, como no podía ser de otra manera, el trío de jurados compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis volvió más recargado que nunca para evaluar a las celebridades.

Lo cierto es que la Selección Argentina disputa este martes un amistoso con Puerto Rico, desde las 21 horas. Los derechos de transmisión están en manos de Telefe, por lo que primero se emitirá el partido y luego saldrá al aire una nueva emisión del certamen de cocina.