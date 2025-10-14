El anuncio sorpresa de Telefe durante el partido de la Selección Argentina: de qué trata
El canal de las pelotas prepara una sorpresa para todos sus televidentes y mantiene a todos expectantes.
Desde hace algunos días, en la pantalla de Telefe se vienen viendo algunas publicidades extrañas y que llamó la atención del público. Como suele ocurrir, esto despertó la curiosidad de todos y abrió un gran debate sobre lo que puede ser.
Muchos aseguran que será un nuevo reality show y otros que presentarán un show. Lo cierto es que nadie del canal hizo un comentario al respecto y la incertidumbre continúa.
Lo único concreto es que el misterio se revelará este martes, durante la transmisión del partido de la Selección Argentina y dejará a todos con la boca abierta.
¿Se suspende MasterChef Celebrity en su segunda emisión?
El estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe) tomó la posta justo después de la final de La Voz Argentina, logrando posicionarse como el programa más visto de la televisión argentina este lunes.
Wanda Nara, al frente del reality, dio inicio al ciclo con entusiasmo: “Las cocinas vuelven a llenarse de estrellas, de confidencias y de mucho glamour. Son 24 celebridades, un mundo de sorpresas que vamos a descubrir cada noche, y no tengo dudas, nos vamos a sorprender”, para dar comienzo a una nueva temporada.
Cabe señalar que, en esta nueva edición, participan Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leones, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evagelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodriguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valenina Cervantes.
Y, como no podía ser de otra manera, el trío de jurados compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis volvió más recargado que nunca para evaluar a las celebridades.
Lo cierto es que la Selección Argentina disputa este martes un amistoso con Puerto Rico, desde las 21 horas. Los derechos de transmisión están en manos de Telefe, por lo que primero se emitirá el partido y luego saldrá al aire una nueva emisión del certamen de cocina.
