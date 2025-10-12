Germán Tripel confesó la mala relación que había entre Mambrú y las Bandana: "Siempre nos tuvieron..."

bandana.jpg

Tripel continuó contando cómo se fue desarrollando la relación con la banda femenina: “Nosotros salimos un año después de ellas y perdieron un poco el spot, y nosotros como varones éramos cinco que nos juntábamos a comer asado y que no entendíamos por qué, pero después lo entendimos. No las vi más a las Bandana”, concluyó, dejando en claro que, aunque había rivalidad, también había respeto y cercanía con algunas integrantes.

germán tripel sobre bandana

En 2005, apenas cuatro años después de su formación, se anunciaba la disolución de Mambrú, una noticia que sorprendió a sus fans y marcó el cierre de una etapa importante para la banda. La información oficial indicaba que los cinco integrantes tenían intención de comenzar sus carreras en solitario, un plan que finalmente se cumplió con cada uno de ellos.

El problema que generó el vínculo entre Milton Amadeo y Virginia Da Cunha

Tras asegurar que a Milton Amadeo "lo fueron" (que significa despedir a alguien del trabajo) por "darle besitos a una Bandana", Tripa añadió: "Gustavo Yankelevich dijo 'lo único que les pido... a las Bandana no'", dando a entender que los Mambrú no podrían involucrarse sentimentalmente con Lourdes, Lissa, Valeria, Ivonne o Virginia.

"¿Y qué fue e hizo uno? Directo a una Bandana", señaló para concluir el tema.

