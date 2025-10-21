Los guitarristas de Guns N' Roses hicieron una producción de fotos en el Cementerio de la Recoleta

Así arrancó el primer recital de los Guns N' Roses en Huracán: "Welcome to the Jungle"

Este fin de semana, Buenos Aires comenzó a respirar rock. Es que después de tres años, los Guns N’ Roses volvieron a decir presente en la Argentina y este viernes fue la primera de las dos presentaciones que tienen pactadas en el estadio de Huracán, en Parque Patricios.

Cuando las luces se apagaron, la adrenalina de todos los presentes se encendió y la locura se desató cuando comenzaron los acordes del primer himno de la noche “Welcome to the jungle”.

"Mr. Brownstone”, “Bad Obsession”, “It’s so easy”, “You could be mine” y “Live and let die”, también sonaron en el Tomás Adolfo Ducó, haciendo delirar a los fanáticos, que no podían creer estar viviendo este momento otra vez.

El grupo continuó el recital con temas como: “Sabbath Bloody Sabbath”, “Knockin’ on Heaven’s Door”, “Don’t Cry”, “Sweet Child O’ Mine”, “November rain”, “Human Being” y “Paradise city”.

Sin dudas, los Guns N' Roses tienen una conexión única e inexplicable con el público argentino, que siempre los recibe de la mejor manera posible y les hacen sentir el calor y la pasión que tienen por su música.