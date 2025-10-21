Los guitarristas de Guns N' Roses hicieron una producción de fotos en el Cementerio de la Recoleta
En el marco de su gira por la Argentina, Slash y Richard Fortus posaron con sus guitarras en el emblemático espacio porteño.
Durante su visita a Buenos Aires, los guitarristas de Guns N’ Roses, Slash y Richard Fortus, realizaron una sesión de fotos en el Cementerio de la Recoleta, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.
La producción estuvo a cargo del fotógrafo británico Ross Halfin, reconocido por sus retratos de figuras del rock, quien viajó especialmente para capturar esta serie en el marco de la gira de la banda. Guns N’ Roses ofreció dos conciertos en el estadio de Huracán, con repertorios que superaron las tres horas cada uno.
Las imágenes muestran a Slash, con su icónico sombrero y su guitarra Gibson Les Paul, y a Richard Fortus posando junto a él entre los ángeles de mármol del cementerio. El material fue compartido en redes sociales por el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, quien coordinó la producción junto a funcionarios de la Subsecretaría de Gestión Comunal de la Ciudad de Buenos Aires.
Por un día, el Cementerio de la Recoleta, conocido por albergar a figuras históricas y artistas destacados de Argentina, se transformó en escenario de una producción artística que combinó la historia del lugar con la presencia de estrellas del rock internacional.
Así arrancó el primer recital de los Guns N' Roses en Huracán: "Welcome to the Jungle"
Este fin de semana, Buenos Aires comenzó a respirar rock. Es que después de tres años, los Guns N’ Roses volvieron a decir presente en la Argentina y este viernes fue la primera de las dos presentaciones que tienen pactadas en el estadio de Huracán, en Parque Patricios.
Cuando las luces se apagaron, la adrenalina de todos los presentes se encendió y la locura se desató cuando comenzaron los acordes del primer himno de la noche “Welcome to the jungle”.
"Mr. Brownstone”, “Bad Obsession”, “It’s so easy”, “You could be mine” y “Live and let die”, también sonaron en el Tomás Adolfo Ducó, haciendo delirar a los fanáticos, que no podían creer estar viviendo este momento otra vez.
El grupo continuó el recital con temas como: “Sabbath Bloody Sabbath”, “Knockin’ on Heaven’s Door”, “Don’t Cry”, “Sweet Child O’ Mine”, “November rain”, “Human Being” y “Paradise city”.
Sin dudas, los Guns N' Roses tienen una conexión única e inexplicable con el público argentino, que siempre los recibe de la mejor manera posible y les hacen sentir el calor y la pasión que tienen por su música.
