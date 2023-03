La invitaron a fiesta de futbolistas y la pasó pésimo: "Salí llorando"

La modelo Tatiana Kisiel fue invitada a una fiesta organizada por jugadores de fútbol en Barcelona y dio una opinión lapidaria para todos los futbolistas. “Los jugadores eran unos arrogantes y unos estúpidos, como el 90% de los futbolistas. ”Cuando llegamos allí lo primero que te hacen es dejar tu teléfono móvil en la recepción, algo que yo no hice porque no me pensaba quedar en un sitio cerrado, sin ventanas, incomunicada. Sobre esta última medida, la joven reveló que entregó solamente la funda de celular.