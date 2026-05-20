Las Espumas presenta "Estrellarme", un single cargado de energía y actitud

Embed - Estrellarme

Sus letras recorren temáticas como el amor, la noche, la modernidad y la figura del antihéroe desde una mirada propia. En octubre del año pasado, el grupo presentó su primer EP homónimo compuesto por cuatro canciones que funcionan como una crítica irónica a la dependencia y los vínculos con la modernidad.

El proyecto surgió a partir de las composiciones de Facu Iñigo, músico con recorrido dentro del rock nacional. Inició su carrera en 2007 como guitarrista de Rispico, luego integró Pilotos y entre 2016 y 2020 participó como guitarrista invitado de Turf, colaborando incluso en dos canciones del disco Odisea. Paralelamente, desarrolló su carrera solista con el álbum Hacia Afuera y más tarde con los singles “Reporte” y “Ami”.

Con “Estrellarme”, Las Espumas reafirma su crecimiento dentro de la escena local y apuesta a seguir expandiendo una propuesta que combina personalidad, potencia y un espíritu rockero que busca conquistar nuevas audiencias.