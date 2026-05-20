Las Espumas presenta "Estrellarme", un single cargado de energía y actitud
La banda porteña lanzó un single con guitarras filosas y espíritu rockero inspirado en The Rolling Stones y Primal Scream.
Con una propuesta intensa y una fuerte identidad sonora, Las Espumas lanzó “Estrellarme ”, un nuevo single que apuesta por la crudeza y la energía del rock and roll clásico, pero atravesado por una producción moderna y actual. La canción funciona como una nueva muestra del sonido que la banda viene construyendo dentro del circuito emergente porteño y los consolida como una de las propuestas más auténticas de la escena.
“Estrellarme” se presenta como un track de alto impacto, atravesado por guitarras directas, un groove envolvente y una actitud visceral que remite a grandes referentes del género. Inspirada en la estética de Tattoo You de The Rolling Stones y con un espíritu cercano a los discos más rockeros de Primal Scream, la canción combina melodía, fuerza y dinamismo en una pieza pensada para sonar fuerte.
Con un sonido ideal para playlists cargadas de adrenalina, rutas nocturnas y oyentes que buscan ese golpe inmediato que solo el rock and roll puede ofrecer, el grupo vuelve a poner en primer plano la esencia de los clásicos, aunque con una impronta totalmente contemporánea.
La banda toma influencias de artistas históricos como Ratones Paranoicos, Faces y los propios Stones, construyendo canciones donde conviven la crudeza del rock tradicional con una frescura actual que conecta con nuevas generaciones.
Una banda nacida en Buenos Aires
Formada en Buenos Aires por Facu Iñigo (guitarra y voz), Guido Sansone (bajo), Lorenzo Palmieri (batería) e Ignacio Selzer (guitarra), Las Espumas busca recuperar ese espíritu sensual, nocturno y movedizo que marcó distintas etapas del rock argentino.
Sus letras recorren temáticas como el amor, la noche, la modernidad y la figura del antihéroe desde una mirada propia. En octubre del año pasado, el grupo presentó su primer EP homónimo compuesto por cuatro canciones que funcionan como una crítica irónica a la dependencia y los vínculos con la modernidad.
El proyecto surgió a partir de las composiciones de Facu Iñigo, músico con recorrido dentro del rock nacional. Inició su carrera en 2007 como guitarrista de Rispico, luego integró Pilotos y entre 2016 y 2020 participó como guitarrista invitado de Turf, colaborando incluso en dos canciones del disco Odisea. Paralelamente, desarrolló su carrera solista con el álbum Hacia Afuera y más tarde con los singles “Reporte” y “Ami”.
Con “Estrellarme”, Las Espumas reafirma su crecimiento dentro de la escena local y apuesta a seguir expandiendo una propuesta que combina personalidad, potencia y un espíritu rockero que busca conquistar nuevas audiencias.
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