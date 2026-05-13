El festejo de Lamine Yamal con la bandera de Palestina abrió una fuerte polémica en Barcelona

Más allá de esa aclaración, Flick intentó rápidamente llevar la conversación nuevamente hacia el terreno futbolístico y destacar el clima festivo que vivió la ciudad después de la obtención del campeonato. “Jugamos al fútbol para hacer feliz a la gente. Cuando veías a la gente en la calle, con lágrimas en los ojos, era increíble. Estaban muy contentos de que hubiéramos ganado la segunda Liga consecutiva”, sostuvo el entrenador del Barcelona.

hansi flick lamine yamal

La celebración del título reunió a una multitud impresionante en las calles catalanas. Según datos difundidos por medios locales y autoridades españolas, cerca de 750 mil personas participaron de la caravana del campeón. En ese contexto, Lamine fue uno de los jugadores más ovacionados por los hinchas después de una temporada donde terminó de consolidarse como una pieza determinante dentro del equipo.

No es la primera vez que un futbolista protagoniza una situación de este tipo en Europa, donde distintos gestos políticos o sociales suelen generar fuertes repercusiones mediáticas. Sin embargo, la exposición internacional que tiene actualmente Yamal multiplicó el impacto del episodio. Mientras Barcelona intenta disfrutar un nuevo título de liga, la imagen del joven delantero con la bandera palestina continúa generando debate en redes sociales, programas deportivos y medios de todo el mundo.