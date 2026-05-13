El festejo de Lamine Yamal con la bandera de Palestina abrió una fuerte polémica en Barcelona
La joya española celebró el título de La Liga con un gesto que rápidamente generó repercusiones en todo el mundo. Hansi Flick habló públicamente sobre la situación.
La consagración del Barcelona en LaLiga de España desató una enorme fiesta en las calles de la ciudad catalana, pero en medio de los festejos apareció una situación inesperada que terminó generando repercusiones mucho más allá del fútbol. El protagonista fue Lamine Yamal, una de las grandes figuras del equipo, quien durante la caravana del campeón tomó una bandera de Palestina entregada por un hincha y la exhibió públicamente frente a miles de personas.
El gesto del delantero español rápidamente recorrió el mundo a través de imágenes y videos que se viralizaron en redes sociales. Arriba del micro descapotable donde viajaba el plantel, Yamal agitó la bandera durante varios minutos mientras recibía el cariño de los hinchas. Horas más tarde, el propio futbolista volvió a compartir imágenes de la celebración en su cuenta oficial de Instagram, incluyendo una fotografía donde se lo veía sosteniendo el símbolo palestino.
La escena provocó opiniones divididas y abrió un fuerte debate en Europa. Mientras muchos usuarios interpretaron el gesto como una muestra de apoyo político y social, otros cuestionaron que una celebración deportiva quedara vinculada a un tema tan sensible y conflictivo a nivel internacional. La repercusión fue todavía mayor por tratarse de Lamine Yamal, considerado actualmente una de las máximas promesas del fútbol mundial y uno de los rostros más importantes del nuevo Barcelona.
Quien decidió pronunciarse públicamente sobre el tema fue el entrenador del conjunto catalán, Hansi Flick. En la conferencia de prensa previa al partido frente al Alavés, el técnico alemán dejó entrever cierta incomodidad con lo ocurrido y marcó distancia respecto de la actitud de su jugador. “Son cosas que no me gustan. Hablé con él y si él quiere hacerlo… es su decisión. Tiene 18 años”, expresó el DT ante los medios.
Más allá de esa aclaración, Flick intentó rápidamente llevar la conversación nuevamente hacia el terreno futbolístico y destacar el clima festivo que vivió la ciudad después de la obtención del campeonato. “Jugamos al fútbol para hacer feliz a la gente. Cuando veías a la gente en la calle, con lágrimas en los ojos, era increíble. Estaban muy contentos de que hubiéramos ganado la segunda Liga consecutiva”, sostuvo el entrenador del Barcelona.
La celebración del título reunió a una multitud impresionante en las calles catalanas. Según datos difundidos por medios locales y autoridades españolas, cerca de 750 mil personas participaron de la caravana del campeón. En ese contexto, Lamine fue uno de los jugadores más ovacionados por los hinchas después de una temporada donde terminó de consolidarse como una pieza determinante dentro del equipo.
No es la primera vez que un futbolista protagoniza una situación de este tipo en Europa, donde distintos gestos políticos o sociales suelen generar fuertes repercusiones mediáticas. Sin embargo, la exposición internacional que tiene actualmente Yamal multiplicó el impacto del episodio. Mientras Barcelona intenta disfrutar un nuevo título de liga, la imagen del joven delantero con la bandera palestina continúa generando debate en redes sociales, programas deportivos y medios de todo el mundo.
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