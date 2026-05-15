Escándalo en Suecia: sorpresa porque la joya del Barcelona quedó afuera del Mundial 2026

El episodio que más molestó dentro de la delegación ocurrió durante los festejos posteriores a la clasificación mundialista. Mientras el resto del plantel celebraba el pasaje a la Copa del Mundo, Bardghji se habría mantenido apartado del grupo y con visibles gestos de fastidio. Desde el entorno de la selección consideraron que su comportamiento fue impropio para un jugador joven y terminó generando una fuerte decepción.

"Fue muy extraño que casi se quedara sentado, de mal humor, cuando ya habíamos clasificado para el Mundial. No le benefició en absoluto", señalaron desde la prensa sueca al describir el clima que rodeó aquella situación. Además, trascendió que varios futbolistas del plantel interpretaron la actitud del atacante como un gesto de soberbia y entendieron que se consideraba por encima del resto de sus compañeros.

Roony Bardghji 1

Con ese panorama, Potter habría tomado la decisión de no incluirlo en la nómina definitiva para evitar tensiones internas dentro del grupo que viajará a Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, públicamente el entrenador intentó bajar el tono de la polémica y negó que existieran problemas disciplinarios. "Fue una decisión deportiva, no noté nada raro en él", explicó el DT inglés al ser consultado por la ausencia del jugador.

Lejos de quedarse callado, Bardghji reaccionó desde sus redes sociales después de conocer la noticia. El futbolista publicó una imagen en blanco y negro acompañada por el Salmo 23:4, una frase bíblica cargada de simbolismo: “Aunque ande por el valle de sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo”.

Así, una de las grandes joyas del Barcelona deberá seguir el Mundial desde afuera mientras espera una nueva oportunidad con la selección sueca. A pesar de haber sumado esta temporada 27 partidos, dos goles y cuatro asistencias con el conjunto catalán, el delantero quedó envuelto en una polémica que hoy parece haber pesado más que su talento dentro de la consideración del cuerpo técnico.