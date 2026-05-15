Escándalo en Suecia: sorpresa porque la joya del Barcelona quedó afuera del Mundial 2026
Roony Bardghji no fue incluido en la lista para la Copa del Mundo y la prensa local asegura que su actitud durante el repechaje habría generado un fuerte malestar.
La convocatoria de Suecia para la próxima Copa del Mundo dejó una ausencia que rápidamente sacudió al fútbol europeo. Roony Bardghji, una de las máximas promesas del país y futbolista del Barcelona, quedó fuera de la lista definitiva de 26 jugadores elaborada por Graham Potter y, según distintos medios suecos, la decisión tendría más relación con cuestiones disciplinarias que con motivos estrictamente futbolísticos.
La noticia sorprendió especialmente por el enorme potencial del atacante de apenas 20 años, considerado uno de los talentos jóvenes más prometedores del fútbol escandinavo. Sin embargo, detrás de su exclusión habría un episodio ocurrido durante la última fecha FIFA de marzo, cuando Suecia logró clasificarse al Mundial tras superar a Ucrania y Polonia en el repechaje europeo.
El conflicto se habría desencadenado luego del triunfo ante el seleccionado polaco liderado por Robert Lewandowski. Según detallaron medios locales, Bardghji mostró un fuerte enojo por no haber sumado minutos en ninguno de los dos encuentros decisivos. De hecho, ni siquiera integró el banco de suplentes en uno de esos compromisos, situación que habría generado un importante malestar en el jugador.
De acuerdo con la información publicada por el diario Aftonbladet, el delantero habría pedido explicaciones al cuerpo técnico por su escasa participación dentro de la selección. Hasta el momento, Bardghji apenas acumulaba 116 minutos repartidos en tres partidos oficiales con la camiseta sueca, aunque seguía siendo convocado regularmente debido a la enorme expectativa que existe alrededor de su proyección.
El episodio que más molestó dentro de la delegación ocurrió durante los festejos posteriores a la clasificación mundialista. Mientras el resto del plantel celebraba el pasaje a la Copa del Mundo, Bardghji se habría mantenido apartado del grupo y con visibles gestos de fastidio. Desde el entorno de la selección consideraron que su comportamiento fue impropio para un jugador joven y terminó generando una fuerte decepción.
"Fue muy extraño que casi se quedara sentado, de mal humor, cuando ya habíamos clasificado para el Mundial. No le benefició en absoluto", señalaron desde la prensa sueca al describir el clima que rodeó aquella situación. Además, trascendió que varios futbolistas del plantel interpretaron la actitud del atacante como un gesto de soberbia y entendieron que se consideraba por encima del resto de sus compañeros.
Con ese panorama, Potter habría tomado la decisión de no incluirlo en la nómina definitiva para evitar tensiones internas dentro del grupo que viajará a Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, públicamente el entrenador intentó bajar el tono de la polémica y negó que existieran problemas disciplinarios. "Fue una decisión deportiva, no noté nada raro en él", explicó el DT inglés al ser consultado por la ausencia del jugador.
Lejos de quedarse callado, Bardghji reaccionó desde sus redes sociales después de conocer la noticia. El futbolista publicó una imagen en blanco y negro acompañada por el Salmo 23:4, una frase bíblica cargada de simbolismo: “Aunque ande por el valle de sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo”.
Así, una de las grandes joyas del Barcelona deberá seguir el Mundial desde afuera mientras espera una nueva oportunidad con la selección sueca. A pesar de haber sumado esta temporada 27 partidos, dos goles y cuatro asistencias con el conjunto catalán, el delantero quedó envuelto en una polémica que hoy parece haber pesado más que su talento dentro de la consideración del cuerpo técnico.
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